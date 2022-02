Modern MD271CP de Msi – Test Matos

Grande première pour notre site, nous avons eu la chance d’avoir en test un écran de jeux incurvé, le Modern MD271CP de Msi, pendant plusieurs semaines (mois).

Note : l’article a été effectué par un homme humain sans œil bionique ni avis d’expert. C’est donc un avis d’amateur, mais de gros joueur qui a l’habitude de changer souvent d’écran. Les tests ont été fait sur Nintendo Switch, Pc et Xbox Series X. Sur l’écran avec son pied comme sur un pied mural monté uniquement pour le test.

Si au début, on s’est posé la question du pourquoi faire un article un écran PC incurvé de 27″ et le lien avec la Nintendo Switch, un rapide sondage sur nos réseaux sociaux nous a fait comprendre une information importante : beaucoup de joueurs utilisent la console hybride de Nintendo en mode portable, et quand ils la docke, ce n’est pas souvent sur la grand TV du salon, mais aussi sur leur écran PC domestique pour pouvoir jouer sur le même écran que celui de l’ordinateur ou en doublons (quand on a un double écran). Ce qui est loin d’être farfelu, puisque c’est en fait ma façon de faire à moi aussi.

Après avoir déballé la bête, et touché quelques régalages classiques d’un écran de ce type. On découvre donc la bête en branchant notre dock via le câble HDMI fourni. On retrouve ce qui est la force annoncée de l’écran :

– Une technologie anti scintillement, qui permet un affichage fluide et nous évite la sécheresse et la fatigue oculaire.

– La dalle de type IPS en haute qualité.

– Un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

L’écran semble par contre prévu pour une utilisation hybride. Avec son taux de 5 ms, on est très loin des écrans gaming à 1 ms. Après, sur Nintendo Switch, voir sur Pc mais avec des jeux classiques, ce n’est pas le genre de détail qui frappe même après de longues heures de jeux. Surtout que l’écran propose aussi la technologie anti lumière bleue.

Ce qui est très pratique, c’est l’orientation prévue du moniteur dans tous les sens (De haut en bas. De gauche à droite) mais aussi en inclinaison 45 degrés. Que ça soit après de longues heures de boulot ou de jeux sur cet écran, votre coup, votre dos et vos cervicales apprécieront.

Conclusion

Loin d’être un écran gamer pure et dure, Modern MD271CP de Msi est un très bon moniteur qui sera aussi pratique pour bosser que pour jouer de longues heures. On regrettera juste le manque de connectique qui peut brider cet aspect multi-cible de l’écran. On le recommandera donc chaudement, même avec une Nintendo Switch.