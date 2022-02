Kinduo (Nintendo Switch) – Le test

Ah The Lost Vikings de Blizzard. Un puzzle game multijoueur d’une perfection rarement atteinte et toujours inégalé. Soit dit en passant, il est disponible sur Switch dans la Blizzard Arcade Collection. Pourquoi aborder ce magnifique jeu ? Et bien, car Kinduo tente, avec ses maigres moyens, de nous faire revivre cette expérience en empruntant les mécaniques de bases de son ainé. L’occasion pour nous de voir à quel point il est facile de copier, mais très difficile d’égaler ses modèles.

Un Viking pour les gouverner tous

Il est toujours difficile de se montrer exigeant lorsqu’un jeu est vendu à 5 € hors promotion de lancement. Mais la première chose à savoir sur Kinduo, c’est qu’il est très court. Le jeu se termine en moins d’une heure, niveau secret compris. Forcément, sur un temps aussi court, très peu de mécaniques peuvent être mises en œuvre et exploitées convenablement. Donc toute la suite de ce test ne sera qu’une litanie sur le manque d’ambition du studio Nibb Games concernant leur titre.

Les poilus ayant connu The Lost Vikings connaissent déjà le cœur du gameplay, à savoir un jeu mélangeant action et puzzle dans un environnement en deux dimensions. Les puzzles demandent de la coopération entre les membres de l’équipe et il est donc possible de jouer à plusieurs sur le même écran, plutôt que d’alterner un personnage à la fois en mode solitaire. Dans Kinduo, le principe est le même, sauf qu’au lieu de contrôler tour à tour trois Vikings, nous contrôlons deux trucs… Désolé, la description n’est pas évidente.

Nous incarnons au choix un bloc de pierre sur patte ou un éclair sur patte. Ces amis improbables doivent retrouver le chemin de leur demeure. Pourquoi ? Personne ne le sait. Pour y arriver, ils usent de pouvoirs différents et il nous faudra les utiliser à bon escient pour débloquer la sortie. L’idée de base est bonne, sauf que les niveaux sont désespérément courts et faciles et que les pouvoirs de nos héros se débloquent très tard dans le jeu. Un tiers du jeu consiste donc à pousser des blocs pour que les héros puissent sauter assez haut. Il faut attendre le 20e niveau, sur les 30 disponibles, pour finir par débloquer le pouvoir de chacun des protagonistes de notre aventure.

Zip et Boom sont sur un bateau

Emmener Zip et Boom… Oui, le rédacteur de ce test s’est senti dans l’obligation d’inventer des noms pour les deux pauvres héros de cette aventure. Emmener Zip et Boom, donc, à la sortie est d’un ennui rébarbatif. Si Zip à la possibilité de réaliser un dash et donne une impression de vitesse et de technicité dans les phases de plateformes, Boom est très lent lors des déplacements de blocs, malheureusement, ces déplacements représentent une grosse partie de notre temps de jeu. Et tandis qu’un joueur réalise une action, son coéquipier se contente d’attendre. Finalement, le mode solo contient moins de temps mort que le multijoueur en duo, qui en plus d’être très court, nous oblige à patienter la moitié du temps.

Les puzzles proposés n’ont que peu de variations. Il suffit à chaque fois d’actionner des plateformes avec Zip tandis que Boom pousse des blocs sur des interrupteurs. Aucun apport ne viendra agrémenter ce gameplay, si ce n’est la présence de TNT et de blocs trop lourds pour la seule force de Boom. Malheureusement, cette nouveauté n’intervient que dans les tout derniers niveaux, le temps de profiter de ces ajouts est donc très court et seul le dernier niveau propose un challenge intéressant.

Ce manque de profondeur est vraiment dommageable, car l’esthétique générale du titre de Nibb Games est plutôt aguicheuse. Dans des décors en pixel art mignons tout plein et coloré, nos deux héros, Zip et Boom, toujours, ont des designs qui attirent la sympathie du joueur. Leur maniabilité est irréprochable et les phases plus orientées action, en compagnie de Zip, sont agréables. La bande-son se laisse écouter le peu de temps qui lui est alloué par la durée de vie du titre.