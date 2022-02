Retour sur le Yacht Club Games Presents avec Shovel Knight Dig, Cyber Shadow et Mina

C’est hier que s’est tenu le Yacht Club Games Presents. Le studio est notamment connu pour les séries Shovel Knight, Cyber Shadow et le récent Shovel Knight Pocket Dungeon.

Lors de ce direct, Yacht Club Games est revenu sur le succès de Shovel Knight Pocket Dungeon et sur des annonces concernant ce titre ! Ainsi, nous apprenons qu’une mise à jour gratuite sera bientôt disponible pour corriger des bugs et rajouter certaines options mais aussi, l’ajout d’un personnage supplémentaire : Random Knight. La particularité est de vous transformer aléatoirement en l’un des chevaliers qui font partie de votre équipe.

Il est également confirmé que le jeu se verra doté de trois DLC’s. Il sera d’ailleurs bientôt possible de s’affronter en ligne contre des chevaliers du monde entier ! Un système de matchmaking et de classement vous permettra d’affronter des adversaires du même niveau que vous.

Des nouveaux personnages devraient également rejoindre l’aventure, ainsi que des boss et des nouveaux objets.

On apprend également plus d’informations sur Shovel Knight Dig, l’épisode dérivé de Shovel Knigt. Notre personnage sera opposé au maléfique Drill Knight et à ses « creuseurs » qui s’est emparé de toutes vos richesses. Les niveaux seront générés de manière procédurale et notre chevalier devra sauter, détruire les ennemis et creuser pour collecter des trésors et récupérer ses biens… La présentation a permis de découvrir le premier boss du jeu, Scrap Knight (et son sac géant), que certains d’entre vous ont peut-être déjà rencontrée dans Pocket Dungeon ! Le jeu a besoin d’un temps de développement supplémentaire, par rapport aux prévisions mais qu’il est dans les dernières phases de développement.

Le studio est également revenu sur le premier anniversaire de Cyber Shadow et sur les retours positifs qu’a reçu le jeu. Pour fêter cela et permettre à des nouveaux joueurs de découvrir le titre, celui-ci sera en promotion (-30%), par contre l’offre n’est actuellement valable que sur le Nintendo eShop US (13,99$ au lieu de 19,99$). Néanmoins la promotion devrait logiquement aussi avoir lieu prochainement sur l’eShop Français… En complément, la bande son du jeu composée par Enrique Martin sera disponible sur Bandcamp et d’autres plateforme de stream.

Le direct s’est achevé sur la présentation du nouveau titre sur lequel le studio travaille depuis près de deux ans… Mina the Hollower ! Le jeu, vous mettant dans la fourrure d’une souris se présente sous la forme d’un mix entre Zelda et Castlevania. Les premières images dévoilées semblent prometteuses pour ce titre actuellement en financement sur Kickstater (et qui est déjà largement financé)

Vous pouvez revoir l’intégralité du Direct (en Anglais) juste là :

Que pensez-vous de ces annonces ? Intrigués par Mina the Hollower ?