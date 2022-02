Animal Crossing New Horizons dépasse Super Mario Bros. et devient le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon

Nintendo a commenté les grosses ventes de ses jeux Nintendo Switch first-party entre octobre et décembre 2021.

Pokemon Brilliant Diamond et Pokemon Shining Pearl a été le point culminant, avec plus de 11,7 millions de copies au cours de ses sept premières semaines. De plus, Nintendo a confirmé que 13 jeux différents ont été vendus à 10 millions d’unités ou plus. Mais l’information capitale, c’est qu’Animal Crossing : New Horizons est le jeu le plus vendu de tous les temps au Japon avec plus de 10 millions d’exemplaires, battant ainsi Super Mario Bros. de 1985 qui s’était vendu à 6,81 millions d’exemplaires. Il ne lui reste plus que 160 000 ventes pour devenir le jeu le plus vendu de l’histoire du Japon (si l’on considère Pokémon Rouge/Vert/Bleu comme un seul jeu, ce qui est faux). 160 000 ventes … autant dire que depuis le 31 décembre, c’est déjà fait.

Super Smash Bros. Ultimate a passé les 6 millions et devient le sixième jeu le plus vendu de l’histoire du Japon. Mario Kart 8 Deluxe et Pokémon Sword / Shield font leur entrée dans le top 10. Hors du top 10, Pokémon BD/SP rentre dans le top 50, faisant sortir Dragon Quest V. Zelda BOTW égalise Street Fighter II et n’est plus qu’à 260 000 ventes de rentrer dans le top 50 des jeux les plus vendus de l’histoire du Japon. Si Legendes Pokémon: Arceus ne lui prend pas la place entre deux…



