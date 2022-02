Shovel Knight Pocket Dungeon (Nintendo Switch) – Le test

Shovel Knight, ce nom vous dit sûrement quelque chose sorti en 2014 sur PC, Wii U et 3DS, il n’en finit pas de recevoir des DLC et maintenant carrément un spin-off. La licence est donc bien installée et place un puzzle game dans cet univers. Alors préparez votre plus belle pelle, c’est parti pour Shovel Knight Pocket Dungeon.

Jeu de poche

Le pitch du jeu tient sur un post-it, il n’est là que pour avoir un prétexte à donner un lore. Notre bon Shovel Knight tombe sur une relique un peu étrange, qui l’envoie directement à l’intérieur du Pocket Dungeon (Donjon de Poche). C’est tout.

On prendra cependant plaisir à retrouver tout l’univers et l’ambiance de Shovel Knight, le tout adapter à un puzzle game cubique. Au premier abord, on est un peu sur un principe de Puyo Puyo, les obstacles (ennemis, cailloux, coffres, etc.) tombent du ciel vers le bas du plateau, si plusieurs mêmes obstacles forment une chaîne alors une attaque sur l’un d’eux va alors toucher toute la chaîne.

Le but sera alors simple, tenir jusqu’à l’apparition de la porte, une fois cette dernière apparue, vous aurez deux choix, tout vider et garder que la porte, ou prendre cette porte le plus rapidement possible. Et petit point important, il faut avoir une clé, qui elle aussi, apparaît au fur et à mesure du niveau. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez assez pour tout ouvrir.

Un gameplay nerveux

De ce gameplay simple apparaît un gameplay nerveux, vous pouvez jouer de plusieurs manières possibles, soit vous prenez votre temps et essayer de faire les plus grosses chaînes possibles, ou alors vous allez vite pour vider cet écran, les deux techniques sont viables, mais surtout sont à réfléchir en fonction de votre personnage.

Si au départ, vous n’avez que Shovel Knight, qui est plutôt équilibré, vous pourrez par la suite, en mode campagne, débloquer d’autre héros bien connu de la saga. Comme Plague Knight qui aura moins de PV, mais qui empoisonnera à chaque coup. Ces héros, 12, sont à débloquer, se débloquent globalement de manière simple, il faut les battre en mode campagne, une fois vaincu, vous aurez la chance de pouvoir jouer avec ce personnage. Ça nous permet de pimenter un peu le gameplay.

Car oui, on tourne vite en rond, le jeu est sous une forme de roguelite, les niveaux vont être générés aléatoirement, les boss sont aussi en ordre aléatoire, deux monnaies sont à récolter pendant ces niveaux vont vous permettre comme dans tout roguelite d’acheter des reliques pendant votre partie en cours, mais aussi d’avoir une monnaie qui reste après chaque partie pour débloquer des reliques pour vos prochaines parties.

On tourne vite en rond

Malheureusement, Shovel Knight Pocket Dungeon est court, très court, compter dans les 5h pour faire le tour, ajouter 2 petites heures si vous n’avez pas de chance sur l’aléa pour avoir tous les personnages. Côté relique, là aussi, on atteint un gap trop rapidement et tout est débloqué trop rapidement.

De nombreuses options sont disponibles pour vivre votre aventure comme vous le souhaitez, du nombre de vie disponible à chaque partie (jusqu’à infini), de la vitesse du jeu en passant par l’augmentation de PV ou de dégâts. Attention cependant, ils vous indiquent que pour certains choix, vous n’aurez du coup plus accès au déblocage des exploits.

Musicalement Jake Koffman est de retour, résolument 8-bit, les compositions sont toujours aussi bonnes, c’est clairement l’un des points forts de ce Shovel Knight, c’est encore une fois une bande son au top.

Visuellement, le jeu est aussi super agréable, on retrouve toujours une ambiance pixel-art old school d’une beauté à couper le souffle, c’est beau, c’est coloré. Côté gameplay c’est fluide et vif, clairement, on est sur un jeu à la prise en main instantanée.

C’est d’ailleurs un point important cette prise en main rapide, car le jeu se révèle finalement plus intéressant en multijoueur, on s’amusera rapidement à essayer de survivre le plus longtemps possible face à notre ami. Dispo en local et en ligne.