Planet Quiz: Learn & Discover (Nintendo Switch) – Le test

Que nous a appris le premier confinement ? Que réussir à instruire un enfant est un art délicat que les professeurs ont bien du mérite à accomplir. Et c’est sans doute pour cela que depuis l’existence de notre média préféré, aucun soft ou jeu n’a été capable de proposer une expérience capable de rivaliser avec nos maîtres et maîtresses d’école. Planet Quiz va-t-il réussir là où tant d’autres ont échoué, la réponse est non. Mais alors, le titre de NapTime Games va-t-il, à minima, mettre nos méninges en marche tout en nous amusant, encore moins ! Les détails dans la suite de ce test…

Le Trivial Poursuit solo du pauvre

Le jeu de connaissance dont tout le monde redoute le nom est bien entendu le Trivial Poursuit. Ce jeu a fait suer plus d’un boutonneux collé à son radiateur tandis que le féru de culture générale se régalait d’avance de lui mettre une juste correction. Il était toutefois possible de tomber miraculeusement sur des questions auxquelles nous savions répondre, notamment sur les séries, les jeux vidéo ou le sport, et ainsi emplir notre camembert.

Planet Quiz : Learn & Discover, c’est le même principe, mais le fun, si si le Trivial Poursuit peut être fun, et l’incertitude en moins. Commençons par le mode solo. Qu’attendre d’un jeu de connaissance en mode solo ? Qu’il comble nos lacunes au moins. C’est ce à quoi nous nous attendions en lançant la Quizpédia. Nous documenter sur un sujet particulier, ici l’arctique, avant de lancer le quiz idoine. Bien mal nous en a pris. Cette partie du titre de NapTime Games ne sert à rien, elle liste juste les sujets de manière alphabétique et austère, sans les regrouper de manière géographique.

Toujours seuls devant notre écran, nous lançons tout de même le premier quiz. Suivant le sujet, il peut être facile d’avoir tout bon aux quinze questions qui se présentent à nous. Il faut, à chaque fois, prendre les étiquettes situées à gauche de l’écran et les placer au bon endroit sur notre planète bleue. Nos erreurs nous sont signalées et un petit laïus nous donne plus de renseignements sur l’ensemble des réponses requises. Ces informations sont très intéressantes, mais pourquoi ne sont-elles pas accessibles via la Quizpédia.

Les questions auxquelles nous devons répondre concernent tout ce que nous pourrions regrouper dans une catégorie géographie. Nous sommes donc questionnés sur les drapeaux de pays, sur les villes, les splendeurs architecturales ou encore la faune qui les constituent. Les questions sont intéressantes, mais elles ne se renouvellent jamais et il est très facile d’obtenir un 100 % en deux essais, gâchant ainsi tout l’intérêt du titre sur le long terme. Avec ses dix catégories, ses trois niveaux de difficulté et ses quinze questions par niveaux, ce sont bien 450 questions qui nous attendent. Cela peut sembler énorme, mais un jeu de Trivial Poursuit possède plus de 3000 questions réparties dans six catégories bien plus diverses. Nous tournons donc très vite en rond dans ce Planet Quiz.

Le multi de l’ennui

Mais que serait un jeu de connaissance si nous ne pouvions humilier nos futurs ex-amis ? Bien peu de choses, convenons-en. C’est pourquoi le titre de NapTime Games propose un mode multijoueur nous permettant de nous affronter jusqu’à quatre joueurs. Fini le jeu d’étiquettes à placer, c’est maintenant un questionnaire à choix multiple dans lequel le plus rapide joueur ayant la bonne réponse marque le plus de points.

C’est vraiment le degré zéro du fun. Il n’y a aucun enjeu, aucun retournement de situation et les questions portant toutes sur le même sujet, aucun semblant d’incertitude sur le dénouement d’une partie. Il n’est pas possible de sélectionner un handicap ou un niveau de difficulté suivant le joueur. Autant dire qu’un match parents/enfants tourne vite à la mise à mort.

D’autant plus que tout le contenu de Planet Quiz est en anglais. Rien n’est traduit dans la langue de Molière. Qu’il faut donc une excellente culture générale pour connaître les déclinaisons de lieux ou monuments célèbres dans leur nom anglais. Le titre de NapTime Games n’est donc ni adapté à un usage familial ni à une audience plus juvénile. Il est, de plus, impossible de se confronter à des joueurs en ligne, le contenu est donc largement insuffisant pour attirer les amateurs de culture générale souhaitant mettre à l’épreuve leur connaissance.