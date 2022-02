Trove est envahi par des sacréoptères qui recherchent l’amour aux mauvais endroits

L’événement Sacréoptères Amoureux débute aujourd’hui, et les Troviens doivent aider ces créatures à trouver leur partenaire idéal

Hambourg, le 8 février 2022 – Qu’ils soient en couple, à la recherche de leur moitié ou encore loups solitaires, gamigo invite les joueurs à se plonger dans le monde de Trove pour participer à l’événement Sacréoptères Amoureux. Ces insectes uniques se sont à nouveau frayés un chemin dans le MMORPG pixelisé pour apprendre aux joueurs que même les Sacréoptères peuvent trouver l’amour. Les Troviens devront retenir cette leçon précieuse afin de participer à quelques événements en jeu pour remporter des objets uniques, comme la monture Sacréoptère Ball ou le Sacréoptère Sautillant.

Lors de l’événement de cette année, les joueurs participeront à une quête en 8 étapes pendant laquelle ils se retrouveront dans les grottes géodiennes appelées Héliocaverne Englouties, lieux où les créatures ont atterris. Les joueurs devront ensuite les aider et recevront, après avoir terminé la quête, un nouveau coffre contenant des crystaux, des œufs de Sacréoptères, un nouvel allié Sacréoptère ainsi qu’une monture Sacréoptère enfant de l’événement de 2020. Il est aussi possible de trouver des œufs de cette espèce unique en explorant les grottes et de les faire éclore pour débloquer trois nouveaux familiers.

Les Troviens qui participent à cette quête de l’amour recevront un Sacréoptère temporaire supplémentaire pour les aider lors des combats contre les Sacréoptères ennemis. Ces invasions se produiront deux fois plus souvent avec ces créatures qu’avec les Géants de l’ombre. Les joueurs vont donc avoir besoin de toute l’aide possible pour survivre. La zone des Pics de Pyrodragon a également été infestée par ces parasites du purgatoire qui possèdent un bouclier ne pouvant être désactivé que par le Sacréoptère familier du joueur. Briser leurs défenses va permettre aux joueurs d’infliger des dégâts de manière plus efficace. En battant ces arachnides angoissantes, les joueurs remporteront une Cassette remuante avec cœur pouvant contenir une monture Messoran d’amour transi ou un œuf dormant de Dragon Block.

L’événement spécial Sacréoptères Amoureux se déroulera du 8 au 22 février 2022.