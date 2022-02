7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Super Dungeon Maker est un éditeur créatif de donjons en 2D pixel art inspiré des meilleurs jeux d’aventure en 2D du monde. Choisissez le nombre de niveaux, de combats de boss, d’objets et d’objets cachés que vous voulez. Défiez vos amis et la communauté pour maîtriser votre donjon ! Super Dungeon Maker n’a pas encore de date de sortie sur Nintendo Switch, mais son lancement est prévu plus tard dans l’année.

Créez & jouez les donjons de vos rêves

Vous êtes sur le point de créer le donjon d’action-aventure classique de vos rêves… ! Créez et partagez vos propres donjons, puis jouez à un nombre presque infini de donjons très créatifs, truffés de pièges, créés par d’autres créateurs du monde entier.

Partagez vos donjons avec vos amis et votre famille.

Laissez libre cours à votre créativité en tant que créateur de donjon et placez autant d’ennemis, d’étages et de chemins secrets que vous le souhaitez. Rendez le voyage plus difficile pour vos amis avec d’innombrables pièges et pointes cachées.

Plongez-vous dans le mode Histoire

Jouez à des donjons intégrés ou jouez aux donjons de vos amis et de la communauté. Élucidez leurs énigmes et défiez les ennemis que vous rencontrez au cours de vos aventures. Trouvez des cœurs cachés pour vous refaire une santé et arriver au boss final. Devenez le héros des donjons les plus difficiles que la communauté puisse inventer.

Montrez à tous que votre donjon est le meilleur !

Byking, le développeur à l’origine de My Hero One’s Justice, a annoncé aujourd’hui Abyss Memory : Fallen Angel and the Path of Magic. Il sortira sur Nintendo Switch le 28 avril 2022. Abyss Memory : Fallen Angel and the Path of Magic sera vendu en version numérique sur Switch via l’eShop. Le jeu coûtera 19,99€. Abyss Memory : Fallen Angel and the Path of Magic est officiellement décrit comme un jeu d’action avec un nouveau sens du dessin. En dehors de cela, une démo sera bientôt disponible. Aucune autre information n’a été fournie.

Studio Cima a annoncé aujourd’hui The Perfect Pencil, un jeu d’aventure narratif comportant des éléments de plateforme et de combat. Il est prévu pour la Nintendo Switch, bien qu’une fenêtre de sortie n’ait pas encore été confirmée. The Perfect Pencil, dont le style artistique est dessiné à la main, s’inspire de jeux d’action et d’aventure tels que Hollow Knight et de la profondeur psychologique des personnages de Celeste et Limbo. Le titre « vise à mettre les joueurs au défi de comprendre et de faire face à des situations inconfortables qui découlent de leurs peurs et de leurs angoisses – un sujet très présent dans l’air du temps – dans le cadre d’une expérience tout à fait engageante ». Il est intéressant de noter que le jeu possède son propre langage, avec de l’humour et des allégories.

Pendula Swing : The Complete Journey a été annoncé sur Switch le mois dernier, mais la date de sortie n’a pas été confirmée à l’époque. RedDeerGames et Valiant ont maintenant fait savoir que le titre sera disponible cette semaine, le 11 février.

Vous incarnez Brialynne, l’une des héroïnes naines les plus honorées – vous avez même votre propre fan-club ! Le vol de votre hache déclenche un extraordinaire carrousel d’événements ! Serez-vous capable de faire la paix avec la perte de votre bien-aimé ? Comment le monde a-t-il changé après que vous l’ayez sauvé ? Pourquoi votre chat parle-t-il d’un sort qui a échoué ?

FANTASIE ET VINGT ANS GLAMOUREUX

Dans Pendula Swing – The Complete Journey, vous rencontrerez des centaines d’histoires et de personnages d’un univers coloré où les elfes industrialisent l’extraction du mithril et où les gobelins se battent pour leurs droits – le tout dans une atmosphère où le swing et le jazz régnaient sur le monde !

UN TAS DE CORVÉES

Votre aventure vous amènera à vous coiffer, vous et votre maison, à la mode des années 1920, à vous occuper d’animaux mignons, à résoudre de nombreuses énigmes et problèmes des citoyens de Duberdon, à prendre un moment de calme pour pêcher, à entamer plusieurs romances en invoquant le fantôme de votre ex-femme et bien plus encore !

DONNEZ UNE CHANCE À L’AMOUR

C’est aussi un monde progressiste ; donnez une chance à l’amour, quel que soit le sexe ou la préférence de relation ! Des LGBTQ+ aux chaises roulantes, vous rencontrerez de nombreux personnages aux personnalités et aux goûts uniques. Découvrez leur histoire et qui sait, peut-être trouverez-vous le grand amour parmi eux ?

L’éditeur Blowfish Studios et le développeur Miga Games ont annoncé que Forest Grove, un puzzle de science-fiction criminel et mystérieux, est en préparation sur Nintendo Switch. Une sortie est actuellement prévue pour le troisième trimestre 2022.

Une jeune héritière a disparu à Forest Grove. On soupçonne un acte criminel. Interrogez un panel de personnages différents, rassemblez des preuves et découvrez la vérité dans ce jeu d’enquête futuriste !

Forest Grove est un jeu d’enquête à la première personne dans lequel vous allez rassembler des indices médico-légaux, résoudre des énigmes et reconstituer une histoire à l’aide de vos propres déductions. Arriverez-vous à résoudre cette affaire ? La disparition de Zooey Kunstimatigaard, la jeune héritière d’une fortune estimée à un milliard de dollars dans le domaine high-tech, a été signalée par sa belle-mère, Mary. Elle a été vue pour la dernière fois dans sa chambre à Forest Grove, dans l’Oregon. Le Bureau Télé-scientifique profite de cette affaire pour expérimenter sa toute dernière technologie de lutte contre le crime, le Nanodeck. Vous l’utiliserez pour examiner les scènes de crime, rassembler des preuves et découvrir la vérité sur la disparition de Zooey. Faites la lumière sur les relations et les secrets qui se présenteront à vous. S’il s’agit d’un acte criminel, les coupables doivent être traduits en justice !

L’éditeur Ratalaika Games et le développeur ebi-hime ont annoncé qu’ils faisaient équipe sur le roman visuel Blackberry Honey, qui arrivera sur Nintendo Switch dans quelques jours. La date de sortie confirmée est le 11 février 2022 pour $12.99 / €12.99.

Lorina Waugh travaille quatorze heures par jour comme domestique chez la famille Lennard, où elle lutte contre le surmenage et les brimades de ses collègues plus âgés. L’une des seules domestiques qui parle gentiment à Lorina est la mystérieuse Taohua. Son attitude distante, presque féline, et son apparence singulière, alimentent toutes les rumeurs. Certains vont même jusqu’à la soupçonner d’être une sorcière. Lorina tente désespérément de garder ses distances avec Taohua… mais peut-être y a-t-il une part de vérité dans toutes ces rumeurs, car elle tombe bientôt sous le charme de cette femme !

Mages a annoncé The Quintessential Quintuplets the Movie : Five Memories of My Time, un nouveau roman visuel pour la Nintendo Switch. Le titre sortira le 2 juin 2022 au Japon. The Quintessential Quintuplets the Movie : Five Memories of My Time aura une édition standard ainsi qu’une édition limitée. Cette dernière version contient un ensemble de cinq CD de fiction d’une durée de deux heures et 30 minutes, chacun présentant des situations avec l’une des cinq sœurs.