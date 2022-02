La bande-annonce et des précisions sur Star Wars: Le Pouvoir de la Force sur Nintendo Switch

Annonce un peu surprise du Nintendo Direct de cette nuit, le retour de Starkiller sur la console hybride de Nintendo !

En effet, Star Wars: Le Pouvoir de la Force reviendra le 20 Avril sur Nintendo Switch !

Comme pour les précédents portages Star Wars, c’est Aspyr qui se chargera de passer un coup de polish sur cette version, à savoir qu’il existe 4 versions différentes pour ce jeu: Celle sortie sur Xbox 360/PS3 très jolie graphiquement, la version PS2, moins jolie mais proposant des cheminements différents dans les niveaux, la version WII (moins jolie aussi) ajoutant les contrôles via la détection de mouvements ainsi qu’un mode duel et enfin la version PSP (forcément moins jolie), mais qui propose en plus du mode duel plus ou moins similaire à celui de la WII, un mode historique qui permet de revivre certains passages forts de la saga…

Sachez donc que pour cette version Nintendo Switch… c’est la version Nintendo WII qui sera remise au goût du jour !

Vous pourrez donc utiliser les Joy-Cons pour donner des coups de sabre laser et affronter vos amis dans des duels opposant Luke Skywalker à Asajj Ventress…! (Même si on regrette un peu l’absence du mode combat historique de la version PSP).

Prêt à rejouer de la force ?