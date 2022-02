Le résumé du Nintendo Direct du 9 février (DLC Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 3, etc.)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaina- The Hinokami Chronicles

9 février 2022 – Le futur s’annonce riche en jeux pour les possesseurs de Nintendo Switch ! Lors de ce dernier Nintendo Direct, Nintendo a présenté un large éventail de nouveaux jeux et contenus à venir cette année sur Nintendo Switch. Nintendo a aussi partagé de nouvelles informations sur des titres précédemment annoncés, dont leur date de sortie.

Ce Nintendo Direct a révélé des images et des informations sur les prochains titres de séries connues tels que Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, un nouvel épisode jouable en ligne* de la série Wii Sports, Mario Strikers: Battle League Football et Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Parmi les autres annonces figurent aussi celle de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, qui réunit 48 circuits tirés de toute la série Mario Kart en version remastérisée dans Mario Kart 8 Deluxe, disponible en tant que DLC payant** disponible à l’achat séparément ou accessible sans coût supplémentaire via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ainsi que de nouveaux détails sur Salmon Run – La nouvelle vague, un mode coop de Splatoon 3, qui arrivera cet été. Ce Nintendo Direct a aussi annoncé l’arrivée des RPG EarthBound et EarthBound Beginnings dans les catalogues NES et Super NES de Nintendo Switch Online peu après la présentation !

La présentation a aussi fait la part belle à de nombreux jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo, tels que MLB The Show 22 sur Nintendo Switch, Portal: collection cubique, qui réunit deux jeux de plateformes et d’énigmes, ainsi que Disney Speedstorm, un jeu de course et de combats free-to-play Disney et Pixar. La présentation a aussi annoncé l’arrivée de remakes et de remasters de classiques signés SQUARE ENIX tels que CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, FRONT MISSION 1st: Remake et FRONT MISSION 2: Remake, ainsi que LIVE A LIVE, disponible pour la première fois en dehors du Japon !

Parmi les temps forts de la présentation figurent :

Nintendo Switch Sports: Frappez, lancez et smashez pour décrocher la victoire dans une collection de disciplines sportives qui vous plonge au cœur de l’action ! Jouez avec vos proches en local*** ou en ligne*, ou mesurez-vous à des compétiteurs du monde entier dans ce nouvel opus de la série Wii Sports. Utilisez les manettes Joy-Con pour participer à six disciplines : le football, le volley-ball, le bowling, le tennis et le chambara, et jouez en réalisant des mouvements**** qui seront reproduits dans le jeu. Il est aussi possible d’attacher un Joy-Con à la jambe en utilisant la sangle de jambe incluse avec la version physique du jeu pour participer à des séances de tirs au but. De plus, le golf fera son arrivée en tant que septième discipline cet automne via une mise à jour gratuite. Préparez-vous à bouger avec l’arrivée de Nintendo Switch Sports le 29 avril. Le jeu pourra être précommandé sur le Nintendo eShop peu après la fin de la présentation. Un Online Play Test sera aussi organisé les 19 et 20 février pour les abonnés Nintendo Switch Online. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels : un total de 48 circuits tirés de toute la série Mario Kart arrivent en version remastérisée sous forme de contenu téléchargeable payant dans Mario Kart 8 Deluxe. Six vagues de contenu regroupant chacune huit circuits jouables en local** comme en ligne* feront leur arrivée d’ici la fin de l’année 2023. Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels sera disponible à l’achat individuel au prix de 24,99 € et accessible sans coût supplémentaire via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Des circuits tels que Wii Supermarché Coco, N64 Montagne Choco et Tour Traversée de Tokyo feront partie des huit circuits à arriver dans la première vague*****, qui sera disponible le 18 mars. Le DLC sera disponible en précommande Nintendo eShop peu après la présentation. Pour celles et ceux qui ne possèdent pas encore Mario Kart 8 Deluxe et souhaitent s’élancer sur le circuit, le jeu est actuellement à -33 % sur le Nintendo eShop européen jusqu’au 20 février à 23:59.

Xenoblade Chronicles 3 : un vaste monde vous attend dans Xenoblade Chronicles 3, le prochain jeu de la série de RPG acclamée signée MONOLITHSOFT. Les joueurs incarneront les protagonistes Noah et Mio dans un récit opposant deux nations en guerre nommées Keves et Agnus. Six soldats issus de ces deux nations vont se retrouver au cœur d’un grand récit dont le thème central est la vie. Explorez un nouveau monde qui connecte les futurs de Xenoblade Chronicles et de Xenoblade Chronicles 2 dans ce nouvel épisode qui sortira en septembre 2022 sur Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League Football : préparez-vous pour Strike, un sport footballistique à 5 contre 5 sans règles où tous les coups sont permis pour gagner ! Jusqu’à huit joueurs, quatre dans chaque équipe, peuvent jouer ensemble sur une seule console Nintendo Switch***. Le jeu en ligne* permet aussi de jouer à des matches individuels, mais aussi au mode Clubs en ligne, où des clubs réunissant jusqu’à 20 joueurs s’affrontent pour décrocher la première place mondiale. Mario Strikers: Battle League Football sortira le 10 juin sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

MLB The Show 22 : la série MLB The Show arrive pour la toute première fois sur Nintendo Switch. Dans MLB The Show 22, les joueurs vont pouvoir jouer à des modes populaires tels « Road to the Show », un mode RPG, et « Diamond Dynasty », un mode en ligne de cartes à collections, aussi bien chez eux qu’en déplacement. Affrontez vos amis grâce au jeu multiplateforme*, et grâce à la progression multiplateforme, poursuivez votre progression sur toutes les plateformes où MLB The Show 22 est disponible. MLB The Show 22 arrivera le 5 avril sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : le RPG acclamé CHRONO CROSS arrive en version remastérisée sur Nintendo Switch. Plusieurs améliorations ont été apportées à ce classique, tels que la possibilité d’annuler les rencontres ennemies ainsi que l’intégration d’une bande-son revue. De plus, RADICAL DREAMERS est lui aussi inclus. Découvrez les origines de CHRONO CROSS dans cette aventure textuelle. Deux mondes se rencontrent avec l’arrivée de CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION le 7 avril sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

Portal: collection cubique : dans Portal et Portal 2, les jeux primés signés Valve Software, le Portal Gun sera essentiel pour survivre à l’emprisonnement dans un mystérieux laboratoire. Créez des portails, téléportez-vous et gagnez… un gâteau ? Les portails peuvent être non seulement traversés par vous, mais aussi par les cubes, les lasers et des robots aux personnalités troublantes. Les modes multijoueur*** de Portal 2 peut aussi être joué en local***, en ligne* ou en écran partagé. Portal: collection cubique arrivera cette année sur Nintendo Switch.

Splatoon 3 : une nouvelle bande-annonce a présenté la nouvelle vague Salmon Run, le mode coop de Splatoon 3, ainsi qu’un aperçu de ses nouveautés. Un Salmonoïde jamais vu auparavant, d’une taille gigantesque, est aussi apparu à la fin de la vidéo. Les Inklings et les Octalings vont-ils se faire submerger ? Découvrez-le lorsque Splatoon 3 fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch !

Kirby et le monde oublié : une nouvelle bande-annonce des incroyables aventures de Kirby en 3D a présenté le Transmorphisme, qui permet à Kirby d’avaler des objets pour réaliser de nouvelles actions. Kirby peut par exemple se transformer en voiture pour foncer à toute allure, devenir un distributeur automatique pour projeter des canettes… ou même devenir un cône pointu ! Si Kirby fait évoluer ses pouvoirs à l’armurerie Waddle Dee située au village Waddle Dee, son apparence changera et il deviendra encore plus puissant. Kirby parviendra-t-il à sauver les Waddle Dees et à rétablir la paix dans ce mystérieux monde ? Découvrez-le lorsque Kirby et le monde oublié fera son arrivée le 25 mars sur Nintendo Switch.

Disney Speedstorm : les créateurs de la série Asphalt reviennent avec un jeu de course effréné où un casting de personnages légendaires s’affronte sur des circuits inspirés des univers Disney et Pixar. Disney Speedstorm est un jeu free-to-play auquel de nouvelles saisons seront régulièrement ajoutées pour apporter toujours plus de personnages Disney et Pixar, circuits et karts. De plus, Le jeu multiplateforme ainsi que le multijoueur sur écran partagé*** et en ligne* seront aussi disponibles. Disney Speedstorm s’élancera cet été sur Nintendo Switch.

No Man’s Sky : arpentez un univers infini où chaque étoile est un soleil autour duquel orbite des planètes pleines de vie qui n’attendent que d’être explorées. Construisez toutes sortes d’installations allant des avant-postes aux complexes multiplanétaires. Récoltez des ressources, recrutez des allies et battez-vous pour survivre. Cet univers infini généré de manière procédurale regorge de lieux uniques, de créatures et de surprises à découvrir. No Man’s Sky arrivera cet été sur Nintendo Switch.

EarthBound / EarthBound Beginnings : rejoignez Ness, Paula, Jeff et Poo dans leur quête pour accomplir une antique prophétie pour arrêter Giygas (et aussi assister à un concert de Runaway Five) dans le jeu Super NES EarthBound. Retournez en 198X avec EarthBound Beginnings, une version localisée en anglais du jeu Mother originellement sorti sur Famicom. EarthBound et EarthBound Beginnings rejoindront les catalogues Nintendo Switch Online… peu après la fin de la présentation !

Mise à jour de Metroid Dread : une mise à jour gratuite de Metroid Dread arrive peu après la fin de la présentation ! Dans le mode terreur, le moindre coup reçu est synonyme de game over. Quant aux néophytes de la série, ils pourront profiter de regains d’énergie augmentés dans le nouveau mode novice. Une seconde mise à jour gratuite prévue en avril ajoutera le mode boss en série, qui permettra d’affronter les boss du jeu l’un à la suite de l’autre.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : de nouvelles informations sont arrivées du front ! Conseillez un casting de généraux hauts en couleurs et doublés à travers deux campagnes où vous rencontrerez des personnages uniques et différents types de terrain qu’il faudra prendre en compte pour établir votre stratégie. En parallèle des campagnes d’Advance Wars et d’Advance Wars 2: Black Hole Rising, vous pouvez aussi viser le meilleur score sur les cartes du quartier général, créer et partagez vos cartes depuis le créateur de cartes et affronter vos amis en multijoueur local ou en ligne. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arrivera le 8 avril sur Nintendo Switch.

STAR WARS: The Force Unleashed : déchaînez le pouvoir de la Force dans cette aventure classique de l’univers Star Wars. Incarnez l’apprenti secret de Dark Vador et utilisez la puissance de la Force et votre maîtrise du sabre laser pour traquer les Maîtres Jedi sur des planètes emblématiques. Utilisez les commandes par boutons ou des commandes par mouvements**** améliorées depuis la version Wii. Vous pouvez aussi affronter vos amis en duel en local pour déterminer qui est le plus puissant Jedi de la galaxie. STAR WARS: The Force Unleashed arrivera le 20 avril sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Assassin’s Creed The Ezio Collection : la saga complète du légendaire assassin Ezio Auditore da Firenze vous attend dans ce trio de jeux acclamés de la série Assassin’s Creed. Explorez l’Italie de la Renaissance et Constantinople au 16e siècle, rencontre des figures historiques et découvrez les secrets du crédo à travers trois jeux, leurs DLC et deux courts métrages bonus. Profitez aussi d’améliorations pour jouer où et quand vous voulez sur Nintendo Switch, comme les commandes tactiles, les vibrations HD et un affichage optimisé. Assassin’s Creed The Ezio Collection sortira le 17 février sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

Cuphead – The Delicious Last Course : une nouvelle rasade de Cuphead vous attend dans le DLC payant Cuphead – The Delicious Last Course ! Cette fois, Cuphead et Mugman sont rejoints par Ms. Chalice, capable de faire des roulades et des doubles sauts, pour une aventure inédite sur une nouvelle île Aquarelle où de nouveaux ennemis aux personnalités et aux attaques encore plus déjantées vous attendent. Cuphead – The Delicious Last Course arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival : tambourinez au rythme de 76 titres, dont la version orchestrale du thème principal de The Legend of Zelda, « Gurenge », « Feel Special » ou encore « Racing into the Night ». Rassemblez-vous à quatre maximum pour donner des concerts dans le Groupe de DON-Chan ou affrontez-vous dans la Grande Guerre des Tambours. De plus, un abonnement en jeu payant proposant plus de 500 titres sera disponible au lancement du jeu. Tambourinez comme il vous plaît lorsque Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes : retrouvez des personnages de Fire Emblem: Three Houses et participez à d’immenses batailles dans un continent de Fódlan déchiré par la guerre. Edelgard, Dimitri, Claude et d’autres personnages de Fire Emblem: Three Houses sont de retour pour démontrer leurs prouesses martiales. Déchaînez des combos dévastateurs et des coups spéciaux spectaculaires au cours de combat effrénés en temps réel et combattez pour un meilleur avenir pour Fódlan. Décimez les légions ennemies en incarnant des personnages de Fire Emblem: Three Houses. Maniez la hache avec Edelgard, la lance avec Dimitri ou encore l’arc avec Claude. Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin sur Nintendo Switch. Une édition limitée de Fire Emblem Warriors: Three Hopes sera aussi disponible au lancement du jeu et inclura un artbook, une carte de Fódlan en tissu, un ensemble de cinq figurines en acrylique, un ensemble de cartes postales ainsi que le jeu en version physique.

LIVE A LIVE : disponible pour la première fois en dehors du Japon, le RPG LIVE A LIVE arrive sur Nintendo Switch dans un style HD-2D ! Sept récits aux héros, cadres et styles de jeux différents vous attendent. Dans le Far West, un vagabond dont la tête est mise à prix lutte pour sa survie, tandis qu’à la fin du Japon d’Edo, un shinobi embarque pour une mission secrète. Suivez ces récits dans l’ordre que vous voulez. Un périple riche en découvertes vous attend dans LIVE A LIVE, qui sortira le 22 juillet sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande sur le Nintendo eShop peu après la présentation.

TRIANGLE STRATEGY : le RPG tactique TRIANGLE STRATEGY est bientôt disponible et une nouvelle démo permettant de jouer aux trois premiers chapitres du jeu et de transférer la progression vers le jeu complet arrivera sur le Nintendo eShop peu après la présentation. Serenor et ses alliés vont se retrouver pris dans un conflit opposant trois nations, et ce seront vos choix et vos convictions qui détermineront leurs destins lorsque TRIANGLE STRATEGY arrivera le 4 mars sur Nintendo Switch.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake : le remake du premier jeu FRONT MISSION arrive sur Nintendo Switch. Dans ce RPG tactique, vous piloterez des machines de guerre appelées Wanzers et devrez mener votre bataillon vers la victoire. Prenez l’avantage sur l’ennemi en ciblant les parties de leurs Wanzers à détruire et découvrez un grand scénario. Préparez-vous pour le combat avec l’arrivée de FRONT MISSION 1st: Remake cet été sur Nintendo Switch ainsi que de celle de sa suite, FRONT MISSION 2: Remake qui arrivera ultérieurement sur Nintendo Switch.

Klonoa Phantasy Reverie Series : Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil arrivent sur Nintendo Switch ! Courez, sautez et planez tout en lançant des Balles Éole pour saisir et projeter vos ennemis à travers des niveaux oniriques à défilement horizontal et utilisez le décor à votre avantage. Embarquez pour de grandes aventures avec l’arrivée de Klonoa Phantasy Reverie Series le 8 juillet sur Nintendo Switch.

GetsuFumaDen: Undying Moon : mourir n’est qu’un début : affrontez des ennemis infernaux jusqu’à la mort et continuez de combattre dans un nouveau corps sans perdre vos souvenirs et votre âme éternelle. GetsuFumaDen: Undying Moon intègre l’action intense d’un roguelike hack-and-slash à un monde de fantasy splendide inspiré de l’art traditionnel japonais. Si la mort n’est qu’un début, le monde des Enfers est lui bien vivant et présentera de niveaux et des défis différents à chaque nouvelle tentative. GetsuFumaDen: Undying Moon arrivera sur Nintendo Switch peu après la présentation.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE : d’étranges incidents appelés « ruptures » se produisent à travers l’univers GUNDAM. Découvrez ce qui les cause et rétablissez la trame temporelle dans SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE. Vous mènerez une escouade de trois Mobile Suits dont vous pouvez personnaliser les pièces pour les améliorer dans cet action-RPG. Vous pouvez aussi combattre en coop en ligne* avec vos amis. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE arrivera cette année sur Nintendo Switch.

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud : du tout premier KINGDOM HEARTS à KINGDOM HEARTS III en passant par le DLC + Re MIND, trois collections KINGDOM HEARTS arrivent sur Nintendo Switch en versions cloud jouables via une connexion à Internet. Découvrez ou redécouvrez ces incroyables aventures en compagnie de Sora, Donald et Dingo pour la première fois sur Nintendo Switch. KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud, qui réunit les trois collections, arrivera sur Nintendo Switch peu après la fin de la présentation. Chaque collection peut aussi être achetée individuellement sur le Nintendo eShop.******

Le Nintendo Direct a aussi montré des images de prochains jeux à venir sur Nintendo Switch dont LEGO Brawls un jeu de plateformes multijoueur*** LEGO qui arrivera cet été ; Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, un jeu de combat jubilatoire qui sortira le 10 juin ; Two Point Campus, un jeu de construction et de gestion de campus plein de joie de vivre qui sortira le 17 mai ; ainsi que Zombie Army 4: Dead War la suite palpitante du jeu de tir à glacer le sang, qui sortira le 26 avril.

* Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

** Le jeu complet (vendu séparément) est requis pour utiliser ce DLC.

*** Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

**** Faites attention à ce qui vous entoure. Lorsque vous jouez, attachez la dragonne Joy-Con et assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour de vous.

***** Les vagues de contenu ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous devez posséder Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder au contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels

****** Ces jeux fonctionnent grâce au streaming via le cloud et une connexion Internet permanente est nécessaire pour jouer. Vous devez utiliser l’application de lancement gratuite pour essayer les jeux pour une durée limitée avant d’acheter le pass d’accès. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.