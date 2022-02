PowerSlave Exhumed (Nintendo Switch) – Le test

Ah les bon vieux FPS de l’époque SNES ou encore PlayStation one. Les bons vieux Doom, Quake et autres Duke Nukem. On vous parle d’une époque que les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent pas. Enfin, non désolé on se trompe, puisque quasiment tous ses jeux d’époque sont ressortis en étant peaufinés. Cela permet au plus jeune et au moins jeunes de découvrir ou redécouvrir les vieilles licences cultes du jeu vidéo. C’est ainsi que la plupart des anciens FPS sont passés par la case remaster. Il semble qu’un jeu ait été oublié avec le temps. Pourtant ce n’est pas un jeu de pacotille. Mais peu importe, puisque enfin, cet oubli est réparé. Il est donc temps d’exhumer PowerSlave, plus connu sous le nom de : Exhumed.

Le retour de la momie

Si les joueurs de maintenant connaissent sur le bout des doigts la licence culte Doom, grâce à son formidable reboot et la ressortie de ses anciens titres, il existe pourtant un autre FPS culte. Exhumed, a été oublié depuis bien trop longtemps. Pourtant, c’est un titre jouant dans la même cour qu’un Doom. Sorti à l’époque sur Sega Saturn et Playstation, le jeu refait surface sur les consoles actuelles dans un petit lifting. Attention, il ne faut pas s’attendre à un reboot ou un remaster complet. Non, pour ce jeu, nous serons au même niveau graphique que Quake 1er du nom. Mais ne sautons pas les étapes, parlons déjà de ce que nous propose le jeu.

Nous incarnons donc un soldat d’élite envoyé en Egypte alors qu’un étrange phénomène fout le bordel. Une fois sur les lieux, on comprend que des forces du mal ont pris possession des lieux et c’est donc bien armé que l’on va flinguer tout ce qui bouge. Si le scénario n’est pas exceptionnel ni mémorable, ce n’est rien. Car l’atout d’Exhumed est à voir ailleurs. Même si on peut le voir comme un vulgaire clone de Doom, il n’en est rien. Le jeu offre bien plus, avec pour commencer un univers pharaonique et antique. En gros, à l’instar de la belle Lara Croft nous allons crapahuter dans les vieilles pyramides d’Egypte. Sauf que contrairement à l’aventurière londonienne, nous ne serons pas là pour une simple visite archéologique ou pour résoudre des énigmes tout en faisant quelques cabrioles et poirier par-ci par-là. Non, notre personnage est plus terre-à-terre et se contentera donc de courir dans les longs couloirs en tirant sur tout ce qui bouge. Scorpions, chauve-souris, oiseaux de malheurs ou encore des sosies du dieu Anubis, feront office de premiers défouloirs. Pas d’inquiétude, au fil de la bonne grosse vingtaine de niveaux constituant le jeu, le bestiaire va s’étoffer.

Exhumvania

Notre héros va donc déambuler dans la belle Egypte et surtout dans sa mythologie, offrant alors au jeu un contexte qui change totalement d’un Doom. L’Égypte antique sera notre terrain de jeu, entre le film La Momie et un bon vieux Stargate, Exhumed réussit à tirer son épingle du jeu en proposant un univers trop peu vu dans les FPS. Mais, s’il y a bien une chose que l’on doit retenir de ce jeu, c’est son aspect metroidvania. Car oui, en plus de son aspect FPS visible au tout 1er coup d’œil, le jeu présente une petite particularité très sympathique, le fait de devoir revenir dans des niveaux précédents pour tout découvrir. Pas d’inquiétude, cela se fait aussi naturellement que possible, et si jamais on pourrait penser que cela se montre redondant, il n’en est point question ici. Par exemple, pour atteindre certaines plateformes, nous devrons sauter plus haut. Une fois cette compétence acquise, cela nous ouvrira les portes de nouvelles zones au sein de niveau déjà traversé, en gros c’est tout l’intérêt d’un Metroidvania, devoir revenir dans des zones déjà visitées pour accéder à des parties auparavant inaccessibles rendant alors les niveaux très grands.

Cet aspect dans Exhumed est très bien mis en avant et permet donc au jeu de ne pas seulement se cantonner à un aspect FPS bourrin. Quand bien même cet aspect est assez présent. Tout comme dans un bon vieux Doom ou plutôt Quake, oui, on sait, on compare beaucoup à ces titres, en même temps, c’est totalement justifié, car là aussi, on aura des hordes de monstres à bourriner à coup de pétoire. Nous n’aurons qu’une seule chose à dire à ce niveau-là, JUBILATOIRE !! Le jeu tourne super bien et c’est un régal de voir un fps bien fluide et nerveux. Heureusement, dirons-nous, le jeu date tout de même de l’ère Saturn, donc autant dire de bien longtemps. D’ailleurs, si le jeu se différencie de ses concurrents Doomiesque, de par sa partie metroidvania, il en sera aussi le cas sur ses méthodes de recharge d’armes. Si dans les autres jeux de ce genre, il suffit d’utiliser une arme pour en trouver les munitions correspondantes où même autres, ici cela sera différent. Ainsi, il ne sera point question de trouver des munitions quelque part dans ce dédale antique. Tout ce que l’on trouvera, ce seront des orbes rechargeant l’arme équipée. Cela facilitera en partie le jeu, car il suffira de casser des jarres ou autres récipients pour trouver de quoi recharger ses armes ou sa santé. Autre changement, le titre possède des phases de plateforme. Étant donné son aspect Metroidvania, il nous faudra sauter sur des plateformes et autres petites joyeusetés. Il est plaisant de voir que toutes les actions de notre personnage se font avec facilité, la caméra n’étant pas vraiment capricieuse. D’ailleurs, il est bon de noter que le jeu propose un mode gyroscopique, totalement anecdotique, mais sympa quand même. Pour tout le reste du jeu, le titre propose une très bonne difficulté qui permettra de mettre les nerfs à rude épreuve, notamment contre les boss.

Tant qu’à parler de boss et de difficulté, parlons de la durée de vie du soft. Celui-ci nous offrira pas moins de 10 heures de jeu pour arriver au bout de celui-ci en se payant même le luxe de proposer 2 fins différentes. Plusieurs choses seront à collecter lors de l’exploration des niveaux et ces derniers se révèlent assez long et tortueux, il est même très facile de s’y perdre, heureusement, nous aurons une mini map à afficher. Malheureusement, cette dernière est assez difficile à lire, au final, il est donc plus simple de faire sans.

FPS antique

Passons enfin à la dernière étape de ce test, les graphismes et la bande son. Bon n’allons pas par quatre chemins, et soyons direct, le jeu est beau. Ce n’est pas un jeu 4K aux graphismes réaliste, mais plutôt un jeu bien pixélisé. Mais cela le rend que plus beau, d’autant plus qu’on sent bien que le jeu a été peaufiné. C’est clairement un régal que de courir à toute berzingue le long des niveaux, de sauter, tirer, ouvrir des portes et dégager des passages secrets sans aucun ralentissement. A savoir d’ailleurs que le jeu ne présente que très peu de temps de chargement. Pour en revenir aux graphismes, le titre est très propre et se classe très facilement dans le panier des jeux bien remasterisé.

Pour la partie sonore, c’est au même niveau que pour les graphismes. La musique est de qualité et propose pas mal de sonorités à la sauce égyptienne. Les bruitages sont eux aussi de qualités et permettent au mieux de s’immerger dans cet univers antique fantastique et de dézinguer du monstre à tout-va avec plaisir.