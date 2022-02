Triangle Strategy (Nintendo Switch) – La preview

Après la démo sortie l’année dernière en février 2021 riche en contenu, Triangle Strategy nous avait déjà ravi par ses mécaniques de gameplay et son ambiance. Nintendo avait proposé un sondage auprès des joueurs pour avoir leurs avis et de nombreuses améliorations ont été apportées au titre. Après quelques heures passées sur ce titre, voici une preview sur notre ressenti.

Un brin d’histoire

L’histoire nous emmène sur le continent de Norzélia où trois pays se partagent trois secteurs bien distincts. Le premier, le royaume de Glenbrook, dispose de la gestion du commerce naval grâce à sa position géographique sur le fleuve traversant tout le continent. Le deuxième est le duché d’Aesfrost qui dispose de l’exploitation minière dans les grandes montagnes du nord et excelle dans la sidérurgie. Le troisième pays se nomme les Terres sacrées de Hyzante et est quant à lui situé dans un immense désert, avec en son centre un immense lac dont la particularité est sa très forte salinité. De par leurs situations géographiques et leurs activités, deux monopoles sur le fer et le sel se mirent naturellement en place. Cette situation fut l’origine de nombreuses querelles jusqu’à ce que cette tension ne déclenche une guerre. Celle-ci fut d’une grande violence avec d’innombrables pertes où aucun des trois camps ne fut épargné. La situation ne débouchant sur aucune issue, un traité de paix fut instauré avec la mise en place de la Firme norzélienne pour rétablir un commerce équitable et équilibré entre les trois pays. Afin de consolider cette paix de manière durable après trente ans d’incertitude, l’un des trois domaines de Glenbrook, la maison Wolffort, décida de conclure une alliance politique avec le duché d’Aesfrost en organisant un mariage arrangé. Votre aventure commence à ce moment et vous incarnez Serenor, le fils du roi Wolffort, qui doit rencontrer sa fiancée.

Cette tension géopolitique est au cœur du jeu et la narration autour de cet aspect semble être le fil rouge qui vous accompagnera tout au long du jeu. Pour appuyer sur ce point, en tant que Serenor, vous allez devoir renforcer vos convictions lorsque le jeu vous poussera à faire des choix. Ces choix forgeront la personnalité de votre personnage et ses paroles ou son attitude auront une influence sur le déroulé de l’histoire. Un principe intéressant que nous avons hâte de pouvoir exploiter plus en profondeur. Le jeu est principalement rythmé par des scènes de dialogue qui vous plongent dans l’histoire afin de vous donner suffisamment de contexte pour forger le caractère de votre personnage. Ces scènes sont entrecoupées par des phases d’investigation et de combat.

Une stratégie à toute épreuve

Pour commencer, parlons brièvement des combats. Dans cette phase, nous avons un Tactical RPG en tour par tour tel qu’il nous l’a été présenté l’année dernière. L’objectif sera de remplir les conditions de victoire, souvent l’élimination de vos adversaires, tout en conservant vos unités en vie. Le placement des unités aura une grande importance afin d’exploiter les failles adverses tout en protégeant les vôtres. Vous pouvez user de manœuvres telles que des attaques dans le dos ou des attaques en tenaille en positionnant correctement vos unités, voire même profiter de faiblesses élémentaires grâce à vos mages. Évidemment, vos adversaires pourront en faire de même, donc il ne faudra pas envoyer vos personnages au casse-pipe de manière irréfléchie. Exploiter les manœuvres et les vulnérabilités adverses vous octroiera des points de hauts faits. Ceux-ci sont une ressource précieuse qu’il ne faudra pas négliger car vous devrez les accumuler afin de pouvoir les dépenser plus tard auprès d’un marchand spécifique pour améliorer votre stratégie en combat. A la fin de chaque tour de vos alliés, le personnage actif gagne de l’expérience en fonction des actions qu’il a réalisé et des manœuvres tactiques auxquelles il a participé. Vaincre un ennemi ou participer à une attaque synchronisée ne rapportera pas le même montant d’expérience. De ce fait, plus un personnage est sollicité, plus il gagnera d’expérience et montera ainsi en niveau, accédant ainsi à de nouvelles compétences.

Lorsqu’il n’est pas question de combat, le jeu propose une seconde phase basée sur l’investigation. Celle-ci vous permet de vous balader librement dans une zone définie (un quartier urbain, un village, etc…) et de discuter avec vos alliés et divers PNJ. Cette phase vous permet de recueillir des objets et de l’argent cachés çà et là mais principalement d’obtenir de précieuses informations et du contexte en discutant avec tout le monde, ce qui vous permettra de prendre des décisions futures de manière plus réfléchie. Vous pouvez également récupérer des écrits qui viendront enrichir personnellement votre connaissance du jeu par rapport à des tactiques militaires exploitables en combat ou sur des aspects historiques et politiques des trois pays. C’est également lors de cette phase (ou pendant que vous serez sur la carte du monde) que vous aurez accès à votre campement militaire. Il s’agit tout simplement d’un hub qui vous permettra de faire le plein de ressources et d’améliorations entre chaque bataille. Bien que maigre au début, il viendra se remplir dans votre progression de l’histoire avec divers PNJ tel qu’un marchand, un forgeron, un tavernier ou encore un bazar. Ces intervenants vous permettront d’améliorer votre équipe de diverses manières et d’acquérir de puissants bonus pour vous aider lors de vos batailles. Il est donc primordial d’y passer régulièrement pour y voir les nouveautés à débloquer pour votre équipe.

Pour finir avec la phase d’investigation, vous serez parfois amenés à effectuer des choix cruciaux pour le déroulement de l’histoire et de votre aventure. Serenor fera alors appel à la Balance des Convictions où chaque individu de l’équipe aura son mot à dire. En fonction des informations que vous aurez recueilli, vous pourrez négocier avec chaque personnage pour tenter de faire pencher leur décision en votre faveur. L’obtention de certaines informations spécifiques sera cruciale pour leur faire changer d’avis, sans quoi ils ne vous écouteront pas. A la fin de cette négociation, un vote est effectué et votre groupe suivra la décision de la majorité, même si ce n’est pas ce que vous aviez voté initialement. Ne négligez pas le pouvoir de l’information.

Rien n’est laissé au hasard

A chaque fois que vous devez passer dans une phase d’investigation ou une phase de combat, vous serez automatiquement basculé vers la carte du monde. Cela vous permet de penser à vous rendre à votre campement militaire pour vous assurer de ne rien manquer et également de sauvegarder. La carte du monde vous indiquera via des pastilles de couleur si la mission que vous aller suivre est l’histoire principale (en rouge), ou s’il s’agit d’une histoire annexe (en vert) qui ne vous apportera généralement que des bribes de lore supplémentaires. Mais étant donné le contexte géopolitique du jeu, chaque information même infime peut être cruciale.

Pour conclure cette preview, nous ne pouvons passer à côté de l’ambiance sonore et du choix des musiques qui sont absolument parfaites. L’immersion dans cet univers rempli de tensions est ingénieuse et la musique vient sublimer l’ensemble pour renforcer les scènes qui le nécessitent tout en apportant plus de douceur dans les phases d’investigation. La patte rétro sur les graphismes est elle aussi excellente et saura ravir les nostalgiques des RPG à l’ancienne tout en offrant de belles couleurs et de jolis rendus pour les néophytes du genre. Nous constatons également que les améliorations apportées depuis l’année dernière ont rendu le jeu bien plus fluide et plus intuitif dans ses menus. Triangle Strategy nous promet déjà de belles heures de contenu et déjà l’envie de recommencer l’histoire pour savoir ce qu’il se passe en modifiant ses premiers choix.