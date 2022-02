Klonoa Phantasy Reverie Series aura droit à une version Physique sur Nintendo Switch

Annoncé pour le 8 Juillet 2022 lors du dernier Nintendo Direct, Klonoa Phantasy Reverie Series aura bien droit à une version physique sur Nintendo Switch, en tout cas si l’on en croit le revendeur Espagnol Xtralife.

¡Klonoa ha vuelto! disfruta de los dos juegos remasterizados ¡Prepárate para emprender una aventura para salvar el mundo! ¡Resérvalo ya! https://t.co/ISekelGB8r pic.twitter.com/7DUHWUUudc — xtralife (@xtralife_es) February 14, 2022

Si vous ne comprenez pas l’Espagnol, vous pouvez également voir sur leur site. On y apprend également le prix du jeu, qui devrait tourner aux environs de 45-50 euros.

Fait-il partie de vos attentes suite au dernier direct ?

Klonoa est de retour! Klonoa Phantasy Reverie Series ramène Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil en versions remastérisées dans une seule et même collection destinée aux adeptes, nouveaux et anciens. Préparez-vous à partir à l’aventure et à sauver le monde!

• Courez et sautez tout en utilisant votre Anneau de vent en vue d’agripper et de lancer vos ennemis. Ajustez les niveaux de difficulté de manière à mettre vos aptitudes à l’épreuve.

• Recrutez un ami en mode coop à 2 joueurs si vous avez besoin d’aide.