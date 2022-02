Ouverture des inscriptions demain, pour le Nintendo Switch Sports Online Play Test

Annonce un peu surprise (certains avaient parié sur un 1-2 Switch 2), Nintendo Switch Sports, « la suite » de Wii Sports sera disponible dès le 29 Avril sur Nintendo Switch.

Néanmoins, afin de tester le bon fonctionnement du jeu en ligne, Nintendo propose aux joueurs de s’inscrire à des sessions de test, afin d’évaluer et surtout d’améliorer la qualité du jeu avant la sortie définitive. Attention, seuls les abonnées Nintendo Switch Online (et Nintendo Switch Online +) peuvent s’inscire à ces sessions. Pour les intéressés, les inscriptions débuteront demain, 16 Février 2022, à partir de 10h00 ! Il est également préciser que le jeu n’est pas compatible avec la Nintendo Switch Lite (même si cela doit être possible en appairant des Joycons à votre console).

Voici les informations complètes données par Nintendo:

Ouverture des inscriptions le 16 février à 10:00* Pour préparer la sortie de Nintendo Switch Sports le 29 avril, nous mènerons un Online Play Test afin d’évaluer divers aspects techniques et d’améliorer la qualité du jeu**. Si vous possédez un abonnement payant au service Nintendo Switch Online et que vous souhaitez participer à l’Online Play Test, veuillez poursuivre votre lecture.