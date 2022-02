Starlight Alliance (Nintendo Switch) – Le test

Le studio autrichien Origamihero Games n’est pas nouveau dans le monde du jeu vidéo, puisqu’il a déjà sorti quelques jeux pour PC (Window, Mac, Linux) et Android. Cependant, Starlight Alliance est le premier jeu du studio à sortir sur Nintendo Switch. Est-ce que cette alliance de lumière va mettre des étoiles dans nos yeux ? Verdict…

Starlight, Can you give me the fame, Can you hurl me the game, Oh oh starlight

Starlight Alliance est un Action/RPG se déroulant sur Terre, dans le futur. Ici, notre belle planète bleue est à son apogée, et humains et aliens vivent en harmonie. Tout est beau, tout est rose, mais cela ne va pas durer. C’est à ce moment-là que nous faisons la connaissance de Cyris, un officier de Police, qui ne semble pas très productif, ou du moins, qui ne semble pas être très apprécié par sa hiérarchie. Alors que ce dernier part dans la réserve, il se fait mystérieusement attaquer par des drones de la police. En essayant de fuir, il tombe sur une jeune femme du nom de Léa (rien à voir avec notre Léa, même si le personnage aime les chats) qui se trouve être à l’origine du déraillement des drones, puisqu’elle a détruit leur unité centrale. C’est ce bon vieux Cyris qui se retrouve accusé de ce sabotage.

Suite à ce sabotage, Cyris et Léa vont devoir, malgré eux, s’allier afin de rétablir la vérité les concernant.

Starlight Alliance est un RPG mélangé avec un jeu de tir à la troisième personne. Qui dit RPG, dit expérience et objets. Au cours de notre aventure, nous serons amenés à nous battre, ce qui implique donc un gain d’expérience. Avec ces points d’expérience, nous pouvons augmenter diverses compétences de nos deux personnages, tels que les points de santé ou encore la régénération de l’énergie par exemple. Chaque personnage gagne ses propres points d’expérience. Au cours de notre aventure, nous obtiendrons également des objets que l’on pourra utiliser afin d’équiper nos personnages d’armes, ou encore faire monter leurs stats. Au fil de notre avancée, nous aurons également la possibilité d’obtenir des quêtes annexes. Malheureusement, nous manquons d’informations sur la zone où nous pourrons réaliser ces quêtes, ce qui gâche un peu le plaisir.

Nos deux personnages proposent des approches différentes. Cyris est un personnage de mêlée et va donc attaquer au corps à corps, et peut également être équipé d’un bouclier qui va lui permettre de renvoyer des projectiles. Léa, quant à elle, est un personnage qui possède un laser intégré au bras, et possède également un bouclier. Nous avons donc deux personnages différents que nous pouvons contrôler l’un comme l’autre en changeant avec ZR ou ZL. Quel que soit le personnage que nous contrôlons, nous gagnons autant de points pour les deux personnages.

Un jeu graphiquement réussi mais qui reste imparfait

Starlight Alliance est un jeu haut en couleur qui va à ravir avec l’environnement de science-fiction créé par le développeur. Les environnements sont détaillés. Il manque quand même des éléments qui auraient pu améliorer l’expérience de jeu. Par exemple, au début du jeu, nous arrivons dans une ville. Toutes les portes des bâtiments se ressemblent, et il n’est pas possible d’interagir avec toutes. Il faut donc se mettre devant la porte pour savoir si nous pouvons entrer ou non dans le bâtiment. Avoir un détail nous indiquant avec quelles portes nous pouvons interagir aurait été un point agréable. Ou encore, nous aurions aimé que les objets principaux soient mis en évidence.

Côté gameplay, malheureusement, le constat est un peu moins bon. Le premier constat est une inversion des touches A et B. Ici, la touche B sert à valider, et la touche A fait office de touche « retour ». Il n’y a pas possibilité de changer le mapping des touches, il faut donc prendre le pli. Lors des combats, la visée est automatique, ce qui est compliqué lorsque nous contrôlons Léa. Il faut donc nous rapprocher de l’ennemi pour que celui-ci soit verrouillé.

Niveau lisibilité de l’action à l’écran, lors des combats, les dégâts infligés ou que nous recevons sont tous de la même couleur (en blanc), il est donc parfois difficile de savoir si ce sont des dégâts donnés ou subis. Reste à surveiller les barres de vie. Celle de l’ennemi est située au-dessus de sa tête, et celles de nos personnages en bas à droite de l’écran.

Le jeu souffre également de quelques soucis de traduction, pas bien méchants, mais qui peuvent nous perturber par moment.