Replongez-vous dans le passé avec Mes souvenirs Nintendo 3DS et Wii U

Rappelez-vous de bons souvenirs avec notre site web Mes souvenirs Nintendo 3DS et Wii U !

Consultez votre historique de jeu sur les consoles de la famille Nintendo 3DS et sur Wii U pour découvrir sur quels jeux vous avez passé le plus de temps et connaître votre temps de jeu total sur chaque console. Vous pouvez aussi créer des images personnalisées pour partager votre temps de jeu sur vos titres favoris avec #My3DSWiiUMemories sur les réseaux sociaux ! Merci d’avoir joué sur Nintendo 3DS et sur Wii U ! Nous espérons que vous continuerez à vous amuser avec les titres Nintendo !

Information importante : à compter de la fin du mois de mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter du contenu sur le Nintendo eShop pour les consoles de la famille Nintendo 3DS et pour Wii U. Passé cette date, il sera cependant toujours possible de retélécharger les jeux et contenus achetés précédemment, de mettre à jour les logiciels et de jouer en ligne sur les consoles de la famille Nintendo 3DS et sur Wii U. Pour en savoir plus, consultez notre site d’assistance.

Vous devez avoir associé votre compte Nintendo à un identifiant Nintendo Network pour utiliser le site web « Mes souvenirs Nintendo 3DS et Wii U ». Les données affichées sur cette page sont basées sur votre activité de jeu, obtenue par Nintendo, conformément au contrat Nintendo Network et à la politique de confidentialité Nintendo Network. Le temps de jeu est calculé pour la période du 26/02/2011 à la fin du mois de février 2020. Cependant, en fonction de certains facteurs (tels que le fuseau horaire dans lequel votre console a été utilisée), certaines données pourraient être incorrectes. En outre, en dehors de la Place Mii StreetPass, des Jeux en RA et de la Guerre des têtes, les logiciels intégrés ne sont pas inclus dans le calcul. Cette page est accessible pour une durée limitée.