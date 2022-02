Une bêta ouverte en approche pour MLB The Show 22 sur Nintendo Switch

L’une des bonnes nouvelles de ce début d’année pour les amateurs de baseball est sans conteste l’arrivée, pour la toute première sur une console Nintendo, de la licence MLB The Show avec l’opus 2022. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous apprenons qu’une bêta ouverte arrive aussi sur Nintendo Switch…

L’annonce a été faite par Sony Sans Diego, le développeur des MLB The Show. Cette bêta comprendra le cross-play et cross-save, ainsi que la coop en 2v2 et 3v3. Aucune inscription n’est requise pour participer à cette bêta. Attention cependant, puisque l’abonnement Nintendo Switch Online est requis pour pouvoir y participer.

Voici les périodes durant lesquelles cette bêta aura lieu :

– Du 17 février à 10 AM PST au 23 février à 10 AM PST

– Du 17 février à 1 PM EST au 23 février à 1 PM EST

– Du 17 février à 6 PM au 23 février 6 PM au Royaume-Uni

– Du 17 février à 7 PM (soit 19h) au 23 février à 7 PM en Europe

Le bêta devrait être disponible au téléchargement dans la journée. Elle sera disponible sur toutes les plateformes où le jeu sortira, à savoir Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Nous vous proposerons bien évidemment un premier retour suite à cette bêta ouverte.

Pour rappel, MLB The Show 22 sera disponible le 5 avril 2022 sur l’eShop au prix de 59,99€ pour la version standard et 99,99€ pour l’édition Digitale Deluxe.