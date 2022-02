Une mise à jour pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sur Nintendo Switch

Pokémon s’est mis à jour et passe désormais en version 1.2.0.

Une mise à jour plutôt dense, qui apporte des fonctions en plus dans la salle union ainsi que dans le Colisée, mais qui corrige également certains bugs…

Comme l’explique le Datamineur Kurt, un code détecte les Pokémons « copiés » dans les sauvegardes

The new Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl patch has added 'PokeDupeChecker', which checks for clones in the save data (party, box, daycare). Anything detected as a clone will be flagged in the PKM's data structure, and will be prevented from being traded. pic.twitter.com/vWdj4E1JtS

Un autre Datamineur, Matt, indique qu’il devrait bientôt y avoir un lien entre le jeu et Pokémon Home (sans doute pour transférer les Pokémons)… La mise à jour a juste posé les bases, mais la version complète de ce mode devrait être débloqué au courant de l’année…

BDSP Ver. 1.2.0 that just released adds in a couple of interesting things…

Legends: Arceus origin mark is now displayed for Pokémon that originated from that game.

The time travel award is now complete and has art! HOME transfers confirmed/incoming? pic.twitter.com/IzPCyzt7UV

