Cat Cafe Manager en avril sur Nintendo Switch

Bienvenue à Bourg-en-Chat ! On dit que tu as hérité du café des chats. Il va falloir le rénover pour que ces matous aient un abri et que les habitants retrouvent leur lieu de rencontre ! Mais notre village est plein de mystères, et cet étrange chat noir… Je suppose que c’est dans tes corde.

Cat Cafe Manager arrivera le 14 avril prochain sur Nintendo Switch pour l’équivalent en euro de $19.99.

Ta vie de Cat Cafe Manager ne fait que commencer ! Ta grand-mère t’a laissé un petit café dans le sombre village de Bourg-en-Chat… C’est à toi de rénover l’endroit pour te lier d’amitié avec la population humaine et féline. Retrousse-toi les manches, sors tes outils et démarre la cafetière ! Ton cafélin fera fureur si tu fais preuve de la bonne attitude, que ton menu est bon et (bien sûr) grâce à tes chats.

Tu as bien entendu : de nombreux félins extraordinaires ont élu domicile à Bourg-en-Chat. Pourquoi crois-tu que le village s’appelle ainsi ? Ce n’est pas pour déplaire aux habitants si ces chats font de ton café leur résidence privilégiée. Qui sait, leur présence saura peut-être agiter les langues les moins bavardes et tu découvriras les passionnants secrets de Bourg-en-Chat. À ton arrivée, tu trouveras le café en piteux état. Rien cependant qu’un peu d’huile de coude et de temps ne puissent résoudre.

Rénove, décore et agrandit le café comme bon te semble pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante pour les humains comme pour les félins !

Compose une équipe efficace en embauchant de l’aide, en répartissant les tâches et en aidant tes employés à monter en compétences.

Fais progresser ton café au-delà des attentes avec des plats maison et de nombreux choix au menu pour satisfaire tes clients les plus… spéciaux.

Un bon café n’est pas qu’un bon restaurant avec de bons plats et des boissons. La différence se fait dans l’ambiance et les relations avec les clients. À Bourg-en-Chat, cela signifie entretenir de bonnes relations avec les humains et les félins.

Fais-toi des amis et prends soin de tes relations avec plein de villageois différents comme Finley, une jeune musicienne qui essaie de percer, ou encore Bonner, le batelier du coin qui a de grandes histoires à raconter.

Prends soin des chats errants du coin en allant jusqu’à les proposer à l’adoption. Chaque chat, avec ses traits qui lui sont propres, fera de ton café un lieu unique.

Prends soin de tes amis humains et félins pour en découvrir plus sur les secrets mystiques qui bercent Bourg-en-Chat.

L’histoire de Bourg-en-Chat est longue, pleine de mystères et commémorée par de nombreux festivals. Si tu veux que ton cafélin soit immanquable dans le village, il va falloir agir en conséquence !