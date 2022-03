Dawn of The Monsters la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Annoncé l’an dernier par WayForward et le développeur 13 AM Games, Dawn of the Monsters faisait presque office de serpent de mer… En effet, ça faisait longtemps que nous n’avons plus entendu parler de ce projet… jusqu’à aujourd’hui !

En effet, une nouvelle bande-annonce a été révélée et annonce une sortie du jeu pour le 15 mars 2022 !

Dawn of the Monsters est un « brawler » coopératif qui vous permet d’incarner un Kaiju (genre Godzilla ou Pacific Rim). Ainsi, vous pourrez tout détruire avec des monstres aux noms aussi adorables que Megadon, Ganira, Aegis Prime et Tempest Galahad… Ils auront chacun leurs propres techniques, attaques cataclysmiques et attaques ultimes. Le design des Kaiju a même été réalisé par le créateur de Godzilla (Shiji Nishikawa) assisté de l’artiste comics Matt Frank (qui a œuvré sur le comics Godzilla publié aux US par IDW)

Dans Dawn of the Monsters, vous devrez réussir pas moins de 35 missions et affronterez une douzaine d’ennemis différents. Vous pourrez également personnaliser votre Kaiju.

Il sera possible de s’affronter jusqu’à 4 joueurs dans un tour du monde de la destruction.

Les joueurs incarneront les Kaijus pour affronter le « Nephilim », une hord de monstres qui veut détruire la planète. Le jeu sera en 2,5D et proposera des visuels inspirés par le travail de Mike Mignola. Les environnements seront également destructibles pour encore plus de plaisir !

En attendant de provoquer l’apocalypse, vous pouvez découvrir les premières images juste là :