Le Nintendo Switch Leg Strap bientôt vendu officiellement par Nintendo !

Jusqu’à maintenant, ce petit accessoire que vous deviez fixer sur votre jambe était réservé aux seuls acheteurs de Ring Fit Adventures.

Évidemment, il était possible d’en acheter un via des revendeurs tiers, mais il s’agissait de produits « non officiels »

Vous pourrez bientôt vous procurer cet accessoire de manière officielle (estampillé Nintendo), en effet le Nintendo Switch Leg Strap est désormais listé sur Amazon avec une date de sortie annoncée pour le 29 Avril 2022 … date à laquelle est également prevu un certain Nintendo Switch Sports ! Loiquement, le prix devrait être de 14,99 euros, soit dans la moyenne des alternatives non officielles.

C’est assez logique, vu qu’il sera possible d’acheter Nintendo Switch Sports via l’eShop. L’accessoire étant indispensable pour certains jeux de la compilation, il fallait donc le proposer de manière officielle et indépendante, pour satisfaire les joueurs adeptes des jeux en dématérialisé.

