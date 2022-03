La version physique de House Of The Dead sur Nintendo Switch se dévoile

The House of the Dead: Remake

Le retour dans La Maison De La Mort (The House Of The Dead Remake) est toujours prévu pour le 07 Avril 2022 sur Nintendo Switch. Si vous le souhaitez, vous pourrez pré-commander le jeu dès le 31 Mars.

On sait que c’est Microids qui s’occupera de la distribution du titre en version physique. À cette occasion, une version « Limidead » devrait être proposé aux joueurs, et grâce à Video Games Plus Canada, on connait son contenu ! Au menu:

Le jeu en version physique (forcément).

Un boitier exclusif avec effet lenticulaire (comprendre animé).

2 Personnages en cartons pour décorer votre bureau.

Une planche d’autocollants.

En attendant de pouvoir retourner exploser les zombies, nous vous proposons de revoir la dernière bande-annonce du jeu, ainsi que les informations connues sur ce Remake:

Le jeu devrait tourner en 60 fps en docké contre 30 fps en mode portable (il y aurait donc un mode portable !). Pour les deux modes, l’affichage se rait en 720p.

Le jeu serait d’abord une exclusivité Switch, mais 4 autres plateformes sont prévues, certainement une sortie sur Steam (PC).

L’interface a été entièrement refaite.

Il y aurait un mode classique (le jeu original avec des graphismes revus à la hausse).

Un mode Horde est également prévu (avec des personnages à débloquer, etc…).

Plusieurs options seraient proposées pour les contrôles, dont l’utilisation des gyroscopes (on n’en attendait pas moins !)

Le doublage original (jugé mauvais) a été refait (mais d’après la bande annonce les dialogues sont identiques).

La bande son a également été revue, tout en restant très inspiré de la BO d’origine.

C’est le moteur Unity qui est utilisé, comme pour Panzer Dragoon : Remake.

Les vibrations HD seront utilisés pour les tirs des différentes armes.

L’équipe en charge du développement a joué au jeu via la borne d’arcade et l’émulation pour bien comprendre le jeu.

Il ne sera pas possible de jouer au jeu original (les sources ayant été perdues.)

Il y aura peut-être un mode « Nostalgique » en low-poly s’il y a assez de demandes pour.

Il pourrait y avoir une démo jouable, si beaucoup de personnes le demande sur Discord et Twitter (vous savez ce qu’il vous reste à faire !)

L’équipe en charge du projet a travaillé avec Sega, mais pas avec l’équipe d’AM1 qui a bossé sur le titre à l’origine.

Le COVID n’a pas eu d’impact sur le développement (l’équipe travaillait à distance).

Les remakes de House of the Dead 1 et 2 seront disponibles séparément (il y aura donc un remake de House of the Dead 2 aussi !)

La façon dont explosent, bougent les ennemis lorsqu’ils se font tuer n’a pas été modifier, la physique est vraiment spécifiques à certaines armes. Les animations pour les morts des différents Boss reste inchangée également.

Les viseurs seront de couleur différentes pour chaque joueur (comme dans la version originale, un rouge et un bleu).

Il sera possible de changer la couleur du sang (comme pour la version Saturn).

Il est peu probable que le jeu soit présenté lors de l’E3.

Le prix devrait se situer entre 15 et 20$.

Les contrôles ont été délicats à porter, mais l’équipe de développement à fait du bon boulot.

Le Remake de House of the Dead s’améliore de jour en jour et il devrait être encore bien meilleur que celui de Panzer Dragoon.

Sorte à l’origine sur borne d’arcade en 1996, puis dans une version un peu moins jolie (mais tout aussi fun) sur Saturn en 1998, nous sommes vraiment très curieux de découvrir ce portage remanié et ces annonces nous rendent d’autant plus impatients de shooter du zombie !

