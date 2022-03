Conan Chop Chop (Nintendo Switch) – Le test

Initialement un poisson d’avril, puis finalement prévu en septembre 2019, Conan Chop Chop à su se faire attendre, tiré de l’univers de Robert E. Howard, on est loin de l’homme musclé et luisant avec sa grosse épée, bonjour au bonhomme bâton et aux dessins choupi. Alors, enfiler vos plus belles bottines et votre plus belle perruque, c’est parti pour Conan Chop Chop !

4 zones et 1 grosse porte

Toth-Amon cherche un super sacrifice pour son maître Xaltotun, pour y arriver, il met en place un Colère-a-thon. Les 4 plus vaillants guerriers répondent à l’appel : Conan bien sûr, Pallantides, Valeria et Belit. Pour connaître le meilleur, il faut alors vaincre 4 boss dans 4 zones, pour déverrouiller la grande porte et battre le boss de fin.

Voilà, c’est tout pour nous, l’histoire n’est pas plus longue ni plus compliquée que ça. C’est dommage, mais on rappelle que c’était un poisson d’avril au départ.

Un gameplay simple, mais efficace

Au niveau du gameplay, nous sommes dans un hack’n’slash coopératifs qui fonctionnent parfaitement. Une gâchette pour l’action spéciale (un saut pour Conan ou un dash pour Valeria par exemple), une autre pour activer le bouclier (fait un contre si on l’active au dernier moment), une gâchette pour utiliser le bouclier et la dernière gâchette pour poser une bombe.

Concernant l’attaque nous avons une touche et on se dirige, si on veut un peu mieux viser, nous pouvons aussi choisir d’utiliser le joystick de droite.

La prise en main est donc plutôt facile, Conan et Valeria sont assez proche niveau gameplay, plutôt équilibré, tandis que Belit sera rapide, mais moins puissante et finalement Pallantidès plus lourd, mais plus puissant. Chacun va avoir son feeling de gameplay, mais aussi sa technique spéciale et ultime.

Le jeu prend cependant toute sa splendeur en multijoueur, mais aussi deviens moins intéressant, si le jeu propose un challenge convenable en solo contre les ennemis classiques, à 4, ils ne sont pas plus forts ni plus nombreux, on roule donc assez rapidement sur ces ennemis.

Un testeur super mauvais

C’est rare d’inclure le testeur réellement dans nos tests, mais ici, il faut le dire Lordo est une quiche. En jouant même à plusieurs et sur plusieurs heures impossibles de vaincre le premier boss, si le reste des niveaux ne pose strictement aucun souci, le premier boss ne perd presque pas de vie. Alors le jeu est loin d’être impossible, mais Lordo est très mauvais. Ce qui lui a un peu gâché son plaisir de jeux.

En dehors de ça, le jeu est globalement peu intéressant en termes de roguelite à plusieurs, il faut comprendre que le jeu se veut évolutif sur la mort. On perd, on gagne de l’expérience, ce qui procure des points de compétence à dépenser dans une sorte de petit sériée. Cependant, c’est dommage, car le niveau est partagé pour le compte de jeu, et donc on a tendance à vouloir insister sur un personnage, de même, on gagne souvent 1 voir 2 niveaux en perdant, du coup, on ne peut pas faire évoluer tout le monde, c’est quand même très frustrant quand l’on joue à 4. Il y a aussi les gemmes qui restent d’une partie à l’autre et qui débloquent de nouvelles armes ou équipement qui s’ajoutent à la liste d’objets aléatoire chez les vendeurs.

Côté habillage, ce n’est pas mal, graphiquement, on apprécie rapidement ces graphismes de bonhommes bâtons et cet univers crayonné. Le sound design n’est pas déconnant et fonctionne très bien, les musiques bien que discrètes, ne sont pas mauvaise non plus.