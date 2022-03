Un DLC gratuit pour Atelier Sophie 2 sur Nintendo Switch

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Koei Tecmo a annoncé la prochaine série de DLC gratuits pour Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream. Le 17 mars 2022, les joueurs pourront s’attaquer à un nouveau mode Boss Rush et profiter de nouveaux cosmétiques pour Plachta. Ceux qui termineront le mode Boss Rush obtiendront des objets et des ressources spéciales.

Le mode Boss Rush n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, car les boss seront cette fois-ci plus puissants que dans le mode histoire. Heureusement, avant de vous lancer dans un combat contre chaque boss, vous pouvez consulter les statistiques sur sa santé, ses faiblesses, etc. Les ressources spéciales que vous gagnerez en mode Boss Rush dépendront de la rapidité avec laquelle vous vaincrez le boss, de l’utilisation ou non d’objets de soin et de la quantité de dégâts que vous aurez infligés.