Nintendo annonce l’arrêt de Dragalia Lost

Nintendo a confirmé ce matin que son jeu mobile décent Dragalia Lost sera fermé. Le RPG d’action mobile est développé par CyGames et a été initialement lancé en 2018 au Japon, aux Etats-Unis et outre manche. Il n’a jamais était traduit en Français et n’est pas disponible chez nous.

Dans un message publié sur le site officiel du jeu, la société a déclaré que la campagne principale de Dragalia Lost atteindra sa conclusion en juillet avec la deuxième partie du chapitre 26. Une fois qu’il aura été publié, le service pour le jeu lui-même se terminera à une date ultérieure. La société a également déclaré qu’elle « aimerait remercier chacun de nos joueurs, passés et présents, pour leur amour et leur soutien à Dragalia Lost depuis son lancement ».

