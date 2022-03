Cursed to Golf annoncé sur Nintendo Switch

Cursed to Golf est un jeu où chaque coup compte. Échappez-vous du Purgatoire golfique pour devenir une légende du golf. Avec des obstacles déments, des améliorations surnaturelles et une rejouabilité énorme, réussirez-vous à revenir à la vie, ou serez-vous obligé de jouer au golf pour l’éternité ?

Vous incarnez le Golfeur maudit. Un accident improbable vous a fauché juste au moment où vous alliez porter le put de la victoire dans un tournoi international ! La légende raconte que terminer les parcours sournois du Purgatoire golfique vous rendra la vie et, surtout, le trophée que vous étiez sur le point de gagner. Chaque parcours est dirigé par un Caddy légendaire qui vous enseignera l’art mystique du golf pour vous aider à avancer dans votre quête de rédemption et de renaissance. Cursed to Golf est une réinterprétation à la fois du jeu vidéo de golf et du roguelike. Réussissez un trou dans le nombre de coups prédéfinis (PAR) ou la malédiction vous ramènera au début du parcours ! Pour compliquer les choses, ces parcours n’ont pas juste des bunkers ou des endroits difficiles, mais sont aussi remplis d’obstacles loufoques comme des ventilateurs à propulsion, des pics, des caisses de TNT, des téléporteurs et plus encore. Tout est possible dans cette version folle du sport ! Être condamné à jouer au golf pour l’éternité dans le Purgatoire golfique a aussi de bons côtés ! Utilisez la vue birdie pour avoir un aperçu du parcours entier et voir quelles épreuves vous attendent. Vous vous rapprochez un peu trop vite du par ? Heureusement, des Idoles du coup en or ou en argent sont réparties entre les trous. Les casser d’un moulinet cinématique vous redonnera des coups. Les cartes As renverseront la tendance en votre faveur, utilisant vos pouvoirs surnaturels pour manipuler le jeu de façons incroyables. Mulligans, coups-mitraillettes, demi-tours ou balles-fusées ne sont que quelques-unes des plus de 20 cartes que vous avez dans la manche pour inverser le cours d’une partie !