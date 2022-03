Surprise, une démo pour Imp of the Sun sur Nintendo Switch, disponible depuis peu, arrive sur l’eShop en Europe et aux Etats-Unis. Le jeu complet est lui disponible pour 19,99€.

Imp of the Sun est un jeu de plateforme-action non linéaire en 2D qui associe phases de combat à haute intensité et exploration d’un monde époustouflant de style péruvien, depuis les plus hauts sommets des Andes jusqu’aux confins de la forêt amazonienne. Tu incarnes Nin, un Farfadet né de la dernière étincelle du Soleil, envoyé sur Terre pour vaincre les quatre Gardiens et restaurer le pouvoir du Soleil avant que l’Eternelle Eclipse ne plonge le monde dans les ténèbres.

Mets fin à l’Eternelle Eclipse

Aucune existence n’est possible sans le pouvoir du Soleil, dérobé par les quatre Gardiens il y a des siècles et dissimulé aux confins de l’Empire. Puisant l’énergie moribonde de son ultime étincelle, le Soleil a insufflé la vie à Nin, lui confiant la lourde tâche de refaire jaillir la lumière ici-bas et de rétablir l’équilibre au sein de l’Empire.

Utilise ton Feu Intérieur

Tu es une créature du Soleil qui peut invoquer à volonté le pouvoir du feu. Laisse-toi captiver par un gameplay ultra-fluide, enchaîne les combos lors des combats et découvre de nouvelles compétences pour gagner en puissance lors de ton aventure dans l’Empire du Soleil, jusqu’à la victoire contre les quatre Gardiens.

Un monde de style péruvien époustouflant

Voyage aux quatre coins de l’Empire, depuis les plus hauts sommets des Andes jusqu’aux confins de la forêt amazonienne, des déserts les plus arides aux noires profondeurs de l’Outremonde. Les paysages et les créatures ont été dessinés à la main avec un incroyable souci du détail, en l’honneur des civilisations qui sillonnaient autrefois le Pérou et qui y ont régné.

Explore, collectionne et apprends

Nos ancêtres gravaient leur histoire sur des artefacts nommés « Quipus ». Collectionne-les pour découvrir la genèse de l’Eternelle Eclipse et retrouver tous les objets uniques du jeu, semblables aux véritables reliques des cultures andines. Parcours l’Empire du Soleil et affronte les terribles Gardiens, qui disposent chacun d’une histoire et de particularités uniques.

Caractéristiques