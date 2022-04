Azure Striker Gunvolt 3 daté sur Nintendo Switch avec un nouveau trailer et pleins d’info

Azure Striker Gunvolt 3 refait parler de lui sur Nintendo Switch. Alors que la série à débuter sa carrière sur Nintendo 3DS en 2014, nous attendons le 3ème opus cette année sur Nintendo Switch. L’attente d’une date de sortie touche enfin à sa fin puisque l’éditeur Inti Creates a dévoilé la date de sortie du titre…

Azure Striker Gunvolt 3 sera disponible le 28 juillet 2022 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de $29,99 (ou 29,99€). Ce n’est pas tout, avis collectionneurs, puisque Inti Creates a également annoncé qu’une version boîte de son titre sera mise en vente par Limited Run Games dont la date de commercialisation sera dévoilée plus tard.

Ce n’est pas tout, puisque l’éditeur en a profité pour dévoiler de nombreuses informations sur le gameplay, l’histoire et j’en passe. Vous pouvez retrouver tous les détails juste en dessous pour les plus curieux :

A propos d’Azure Striker Gunvolt 3

La série Gunvolt a débuté en 2014 avec le jeu numérique exclusif sur 3DS Azure Striker Gunvolt. En 2016, Azur

Striker Gunvolt 2 a poursuivi l’histoire du héros Gunvolt aux côtés de son rival Copen. Et maintenant, en 2022, Azure Striker Gunvolt 3 reprend enfin là où le 2 s’est arrêté en tant que suite officielle.

Le nouveau protagoniste Kirin se bat aux côtés de Gunvolt, permettant aux joueurs de changer de personnage à la volée, ajoutant un nouvel élément du gameplay d’action 2D à grande vitesse de la série. Des visages familiers reviendront sous le nom de « Image Pulses », un nouveau système qui permet aux joueurs d’utiliser des personnages du passé de Gunvolt au combat avec plus de 150 variétés disponibles !

Grâce à la coopération de Keiji Inafune (LEVEL5 comcept CCO), producteur exécutif/superviseur d’action de la série, Inti Creates a fait évoluer l’action de Gunvolt 3 pour dépasser les attentes des joueurs modernes sur la plateforme Nintendo Switch. Les joueurs seront époustouflés par l’action rapide et précise affichée dans Azure Striker Gunvolt 3 !

Fonctionnalités du Gunvolt 3

Il s’agit d’un jeu d’épée satisfaisant qui permet de rencontrer des superpuissances à la vitesse de la lumière !

La nouvelle star Kirin est habile avec une lame, se concentrant sur le combat rapide à l’épée et lançant des talismans enchantés pour affaiblir les ennemis. Elle peut combler n’importe quel écart et détruire ses ennemis instantanément grâce à sa puissante capacité « Arc Chain », la combinaison ultime de mobilité avec un coup de grâce satisfaisant.

Le gameplay classique de Gunvolt revient lorsque vous marquez des ennemis avec des fléchettes pour les verrouiller pour lancer de puissantes attaques électriques. Mais ce n’est pas tout; Gunvolt apporte également de nouveaux arts voltaïques à couper le souffle ! Déchirez vos ennemis avec le « Spark Dash » ou utilisez le « Lightning Assault » pour vous déformer instantanément avec un coup de foudre – et plus encore.

Basculez entre les deux personnages pendant que vous jouez pour découvrir l’action 2D exaltante à votre façon. Et si Kirin est à court de santé, Gunvolt se déchaînera de manière incontrôlable, provoquant une destruction cathartique même en cas de défaite !

De nouvelles chansons de « The Muse » Lumen réchauffent la bataille !

Montez un spectacle avec votre gameplay pour gagner des points « Kudos » et l’idole pop virtuelle Lumen commencera sa propre performance ! « Muse » de Gunvolt apparaîtra et chantera pour Kirin et Gunvolt, réveillant leurs esprits combatifs tout en remplaçant la piste de scène par une chanson pop vocale ! «

7 nouvelles chansons sont incluses aux côtés d’une large sélection de chansons classiques de la série.

L’équipe de Kirin et Gunvolt crée un nouveau pouvoir – « Image Pulse » !

Collectez suffisamment de « Image Chips » pour créer des « Image Pulses » et donner forme aux souvenirs de Gunvolt.

Image Pulses vous permet d’invoquer des camarades et des rivaux du passé de Gunvolt pour attaquer, accorder des capacités, et plus encore.

Plus de 150 impulsions différentes existent pour être collectées, offrant aux joueurs des récompenses passionnantes pour avoir relevé et rejoué les défis de Gunvolt 3.

L’histoire dystopique palpitante d’un futur proche se déroule en temps réel avec « Story Mode+ » !

En tant que seul Adepte au monde ayant le pouvoir de sceller les Septimas des autres, Kirin est envoyée en mission par son organisation, Shadow Yakumo, pour s’occuper du seul et unique Gunvolt. L’Adepte autrefois connu sous le nom d’Azure Striker, Gunvolt s’est transformé en un « Dragon Primal » et a été scellé derrière 1000 épées sacrées.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, de plus en plus de personnages fascinants entrent en scène, offrant un dialogue entièrement exprimé sans arrêter l’action trépidante grâce au système Story Mode+.

Les personnages parleront et plaisanteront pendant le jeu, permettant à leur personnalité de briller et à l’histoire de se développer sans diluer le gameplay d’action pure.

Présentation de l’histoire

Dans un futur proche, l’humanité s’est éveillée à un nouveau pouvoir appelé « Septima ». Les humains dotés de ce pouvoir devinrent connus sous le nom d' »Adeptes » et leur nombre augmenta régulièrement à mesure que de nouveaux Adeptes naissaient.

Une organisation de ces Adeptes, « Eden », a tenté d’assurer leur suprématie sur le monde, mais leurs ambitions ont pris fin des mains de Gunvolt. Cependant, à la fin des innombrables batailles, Gunvolt s’est retrouvé involontairement évolué vers un nouveau pouvoir au-delà de Septimas.

Shadow Yakumo, une organisation sœur secrète du groupe Sumeragi, a finalement eu vent de la naissance de ce pouvoir de niveau supérieur. Shadow Yakumo a alors ordonné à leur prêtresse de combat Kirin d’arrêter le réveil de Gunvolt en le scellant avec sa Septima, Radiant Fetters.

Présentation du personnage

Kirin (doublé par Yu Sasahara)

Kirin possède la seule Septima connue capable de sceller les pouvoirs d’autres Adeptes, connue sous le nom de « Radiant Fetters ».

Elle appartient à Shadow Yakumo, une organisation secrète dont la mission est de surveiller le groupe Sumeragi.

Lorsqu’ils découvrent que Sumeragi accumule une énorme quantité de « Bindin Blades », ils envoient Kirin enquêter.

Kirin se bat en utilisant son katana caché en combinaison avec des talismans lancés imprégnés de son pouvoir Septimal.

Après avoir rencontré Gunvolt, elle peut emprunter son pouvoir pour effectuer la capacité « Arc Chain », une attaque mortelle qui lui permet de se déplacer à la vitesse de l’éclair pour abattre ses ennemis.

Gunvolt (doublé par Kaito Ishikawa)

Gunvolt a été scellé derrière 1000 lames contraignantes depuis qu’il s’est transformé en un « dragon primordial ».

L’éternel jeune homme était autrefois connu sous le nom d’Azure Striker. Il brandit un pistolet à fléchettes spécial qui lui permet de se verrouiller sur les ennemis avec des attaques électriques précises, tout en utilisant de puissants « Arts voltaïques » pour démolir ses ennemis.

Après ses longues batailles avec le groupe suprémaciste adepte « Eden », Gunvolt s’est retrouvé involontairement éveillé à un nouveau pouvoir au-delà de Septimas.

Lumen (doublé par Megu Sakuragawa)

Une illusion de Lumen, une jeune femme qui était autrefois inséparable de Gunvolt, a reçu une forme physique.

Lumen utilise le pouvoir de sa chanson pour soutenir Kirin et Gunvolt au combat, et avec le pouvoir de son hymne, elle peut réveiller les pouvoirs de Gunvolt si Kirin est vaincu.

Enfin pour terminer, je vous laisse découvrir le nouveau trailer d’Azur Striker Gunvolt 3 en attendant la sortie du jeu. Enjoy !