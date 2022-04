Chrono Cross: The Radical Dreamers Édition (Nintendo Switch) – Le test

Il y a plus de 20 ans, la suite d’un RPG très acclamé sur SNES paru. Un titre qui sera lui aussi très acclamé et esquivera le territoire Européen jusqu’à aujourd’hui. Square Enix décide de réparer ce détail en 2022. Longtemps en rumeur et enfin confirmé, Chrono Cross revient enfin sur nos consoles. Un remaster attendu de tous les amateurs de JRPG. Chose surprenante venant de l’éditeur, le travail effectué sur Chrono Cross: The Radical Dreamers Édition est bien plus dense que ce que nous pourrions imaginer. Laissez-nous vous expliquer ce qu’est Chrono Cross et en quoi Square Enix surprend les fans avec cette version.

Le retour surprise d’un grand classique

En 1995, un certain Chrono Trigger marqua la scène du JRPG sur SNES. Pourtant l’équipe avait une impression d’inachevé sur l’intrigue de ce dernier et décida de démarrer l’écriture d’un récit basé sur cette impression. C’est ainsi que naquit Radical Dreamers qui sortira un an après uniquement sur le Satellaview, périphérique assez méconnu de la SNES. Un développement très court pour un contenu également à moitié fini, l’équipe reprendra cette base d’écriture sur Radical Dreamers pour accoucher trois ou quatre ans après du fameux Chrono Cross.

Chrono Cross, c’est l’histoire d’un jeune homme dénommé Serge, qui vit tranquillement sur un village de l’archipel El Nido. Il savoure l’instant présent avec son ami d’enfance Leena, celle-ci lui propose même un rendez-vous sur la plage proche du village. Serge écoute simplement les rêves romantiques livrés par son amie lorsqu’il se prend soudainement à rêvasser et encaisse une grosse vague d’eau. Il se reprend pour noter l’absence de Leena et il s’aperçoit très vite qu’au village son existence n’est plus connue.

Nous découvrons rapidement que nous sommes dans une autre réalité. Sur ce monde alternatif, Serge est considéré comme mort depuis plus de dix ans et son absence dans un des deux mondes semble contrebalancer l’équilibre spatio-temporel. Sans en dire plus en vous laissant aussi découvrir, Chrono Cross a fait vibrer beaucoup de fans du genre à l’époque avec son intrigue complexe et centrée sur les univers parallèles. Il marqua son temps en proposant une belle et longue aventure d’une bonne quarantaine d’heures avec plus de quarante personnages jouables ainsi que de nombreuses fins à découvrir en recommençant plusieurs fois.

La première et certainement la plus grosse surprise de Square Enix, c’est de proposer Chrono Cross accompagné de Radical Dreamers. Nous avons ainsi le choix en lançant le jeu entre jouer à l’un ou à l’autre. À l’échelle occidentale, Radical Dreamers fait sa première entrée sur nos terres mais soulignons aussi officiellement la première arrivée de Chrono Cross en Europe. Vient alors la seconde surprise, celle de constater la traduction française intégrale du contenu de ce remaster. Et alors qu’on s’attend à un prix fort, l’éditeur termine les fans en annonçant un prix surprenamment bas pour tout ça, seulement 19.99 euros, du moins en dématérialisé !

Un petit rêve imparfait devenu réalité

C’est ainsi que nous pouvons qualifier Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Les choses auraient pu être beaucoup plus grandiose mais Square Enix à choisi la facilité du remaster en cherchant cette fois-ci à combler le plus de fans. C’est un fait assez rare pour être souligné. L’éditeur a proposé d’autres remasters de titres de cette ancienne époque sur Nintendo Switch mais en beaucoup moins travaillés, au prix fort et non traduits. Nous parlons juste d’un petit rêve, puisque Chrono Cross est un de ces jeux qui mériterait un remake complet.

Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être améliorées pour gagner en lisibilité et en accessibilité. Des éléments assistant la progression dans l’aventure, la navigation dans les menus ou encore à mieux comprendre le système de combat. Quand nous évoquons la progression dans l’aventure, nous ne parlons pas nécessairement de difficulté de jeu. En soi, le jeu a un système de level-up très atypique et n’est pas spécialement dur en jouant convenablement. À notre époque où beaucoup de choses sont pratiques, le jeu vidéo aide souvent le joueur en lui montrant par exemple où se rendre.

Chrono Cross est de cette époque où il faudra mémoriser les évènements qui se déroulent et éventuellement noter ce qui se dit pour savoir où aller. Le cas échéant, vous vous retrouverez à vous balader sans savoir quoi faire et débloquer aléatoirement la situation. Un petit menu de synopsis aurait certainement aidé celles et ceux qui se perdent très facilement dans un jeu. Tout comme la navigation dans les menus qui est très archaïque et qui aurait pu énormément gagner à être retravaillée pour plus de confort. Vient le système de combat qu’il nous faut détailler pour vous.

Un système particulier encore aujourd’hui

Nous sommes sur un tour par tour régulé par l’agilité des différentes unités alliées ou ennemis. Nous pouvons placer trois protagonistes sur la quarantaine de jouables. Chacun de nos héros ont des points d’endurance à dépenser pour lancer trois types d’attaques: Faible, normale et puissante. Plus l’attaque est puissante, plus elle nécessite d’endurance et moins elle a de précision. Cependant, si une attaque fait mouche votre précision augmente. Vous pouvez enchaîner jusqu’à ne plus avoir d’endurance mais il arrive que les ennemis attaquent entre deux offensives.

Une attaque réussie permet de gagner des points de magie qui eux vous permettent d’utiliser des éléments parmi ceux que vous avez équipés. Autrement dit, il est possible d’utiliser des objets ou des magies en accumulant ces points. Chaque technique et élément, ainsi que vos personnages ont une affinité élémentaire symbolisée par une couleur. Les couleurs fonctionnent par paires dont l’opposé est la faiblesse. Les éléments sont à usage unique et leur utilisation se réinitialise à chaque combat. Vous pouvez équiper plusieurs fois le même élément pour l’utiliser plusieurs fois selon vos slots disponibles.

Le nombre de slots dépend des personnages mais aussi du niveau d’étoile du groupe. Chose sur laquelle nous allons revenir. Avant cela, n’oublions pas de mentionner la présence d’une grille élémentaire pour la zone de combat, divisée en trois parties. Cette grille gagne la couleur du dernier élément utilisé par un allié ou un ennemi. Jouer avec cette grille renforcera ou non vos personnages selon les couleurs et l’affinité de vos personnages. Enfin la montée de niveau est atypique et n’intervient qu’après avoir vaincu un boss du jeu. Lorsque vous éliminez un boss, vous remportez une étoile symbolisant le niveau du groupe.

Ainsi tous les stats des personnages sont déjà à jour selon votre nombre d’étoiles. Mais à quoi servent les combats de monstre alors? Et bien, même si le niveau est fixé par ce système, il est encore possible d’augmenter quelques stats aléatoirement en gagnant des combats, jusqu’à atteindre un certain palier de stats maximum. Palier qui change en avançant et éliminant d’autres boss. Sinon, les combats normaux vous permettent aussi de gagner de l’argent, de récolter des objets ou des éléments. De plus, les ennemis sont visibles donc vous pouvez choisir de les éviter.

Globalement le système est ainsi original, unique et il permet d’avoir un bon équilibre entre la quarantaine de personnage switchables du jeu. Notons que tous ne sont pas jouables dès la première run, ce qui motivera éventuellement vos New Game + en plus de tenter d’avoir une autre fin. Toutefois, à part un tuto rapide par un PNJ au début, le jeu ne vous expose pas nécessairement bien les choses. C’est assez difficile de tout appréhender et saisir toutes les subtilités du système de Chrono Cross. Nous avons même certainement omis de vous parler de crtaines choses.

Un remaster avec le cul entre deux timelines ?

Même sans parler de remake, le jeu aurait pu bénéficier d’un changement d’interface plus moderne pour nous permettre de mieux comprendre les éléments de nos personnages et ceux des ennemis. Une refonte également pour mieux saisir nos différentes attaques et nos éléments. Nous parlions d’inventaire mais l’UI des combats méritait aussi un petit travail pour rendre le tout plus confortable et lisible. Pourtant, il semblerait que nous étions à deux doigts de cela.

En effet, l’artiste Nobuteru Yuki qui est le chara-designer du jeu est revenu pour ce remaster. Ainsi, nous avons des illustrations modernes et inédites des personnages du jeu. Il fallait juste poursuivre cet effort en modernisant quelques menus en plus. Autant également proposer au moins un remake de Radical Dreamers qui n’est même pas un RPG mais une aventure narrative. Autrement dit un Visual Novel avec quelques interactions et des fins multiples. Radical Dreamers auraient énormément gagné à avoir non pas des visuels de l’époque SNES/Satellaview mais une refonte visuelle totale et moderne.

Puis pour convenir à tous, il s’agissait de proposer le choix entre version d’origine ou moderne. Du coup, au niveau technique pour ce retour sur Switch, nous devons nous contenter du minimum attendu d’un remaster garni de quelques options de confort après nous avoir vendu la cartouche avec les grosses surprises que nous avons évoquées beaucoup plus haut. Des options comme celle de supprimer les rencontres aléatoires ou accélérer le jeu parmi d’autres. Au-delà de ça, ne vous attendez pas à avoir un changement drastique technique en comparaison au jeu original. Tout est désormais plus clean et légèrement remodelé pour que l’image soit plus appréciable à notre époque mais le framerate reste similaire à la version originale et aux productions du genre de cette époque.

Square Enix nous propose tout de même quelques options de filtre résolution à appliquer avant de lancer le jeu. À vous de faire cette sélection avant votre partie. D’ailleurs, chose étrangement mal faite, nous avons la possibilité de jouer avec les illustrations originales de Chrono Cross mais en jouant aussi avec le rendu d’époque uniquement. Il n’est pas possible de profiter de la propreté amenée par le remaster en profitant des illustrations originales ou vice-versa. Effort minimum aussi, les cinématiques du jeu n’ont pas du tout été retravaillées. Elles restent très belles à regarder mais nous remarquons très vite ce grain propre aux vieux formats de cinématiques de l’époque.

Autre élément à noter mais sur la partie sonore, nous avons quelques pistes arrangées et inédites composées par Yasunori Mitsuda. Il faut souligner que ces nouveautés sont uniquement présentes sur le menu principal de sélection de jeu et les pistes se jouent de façon aléatoire. Pour le reste, nous avons une bande son remastérisée également avec une qualité sonore rehaussée. Pas de galerie d’art ou audio pour apprécier tout ça à volonté. Pas de doublage ajouté qui aurait pu apporter une petite modernité à tout ça en plus d’une option tactile en portable mais nous allons peut-être trop loin pour un remaster. D’ailleurs, aidons l’éditeur en justifiant ça par le fait de garder ainsi une expérience Chrono Cross authentique en 2022. Peut-être que de futurs patch amèneront quelques petites corrections et bonus, qui sait ?