LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible

La galaxie vous appartient ! Jouez à travers les 9 films de la saga Skywalker comme jamais auparavant dans le Plus Grand Jeu LEGO à ce jour

Burbank, Californie – 5 avril 2022 – Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games lancent aujourd’hui LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker, le dernier titre LEGO Star Wars™ regroupant les 9 films de la saga Skywalker dans un tout nouveau jeu, désormais disponible sur consoles Xbox Series X|S et Xbox One, PlayStation 5® (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™ et PC (Le jeu sera disponible sur Steam à partir de 19h aujourd’hui).

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker offre une expérience inoubliable à travers la galaxie Star Wars avec la plus grande liste de personnages et de véhicules LEGO Star Wars à ce jour, de nouvelles mécaniques de combats immersives, une vaste gamme de planètes à explorer, et bien plus encore ! Les joueurs revivront le récit épique de la saga Skywalker raconté à travers le prisme de l’humour LEGO, et ils pourront choisir de commencer leur aventure au début de n’importe quelle trilogie : Star Wars™ : La Menace Fantôme, Star Wars™ : Un nouvel espoir, ou Star Wars™ : Le Réveil de la Force.

« Avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, nous offrons aux joueurs une toute nouvelle expérience LEGO Star Wars avec la liberté d’explorer la galaxie comme jamais auparavant », a déclaré Jonathan Smith, directeur stratégique et responsable de production de TT Games. « Qu’ils soient déjà fans de la franchise ou qu’ils la découvrent pour la première fois, tout le monde appréciera l’histoire épique des neuf films avec tout l’humour et le charme que les jeux LEGO apportent. »

Dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, les joueurs peuvent utiliser la carte de la galaxie sur leur holoprojecteur pour se déplacer, déverrouillant progressivement des planètes. Pendant les voyages dans l’espace, les joueurs peuvent se livrer à des combats spatiaux héroïques contre des vaisseaux ennemis, en pilotant des véhicules légendaires comme le Faucon Millenium™, les chasseurs TIE™ impériaux, les X-wings™ de la Rébellion, et bien d’autres. Une fois arrivés à destination, les joueurs peuvent choisir de poursuivre l’histoire principale ou d’explorer et de découvrir des quêtes et des énigmes passionnantes au sein de la galaxie.

L’exploration récompense les joueurs lorsqu’ils découvrent des briques Kyber qui débloquent de nouvelles fonctionnalités et des capacités améliorées pour toute une série de classes de personnages, notamment Jedi, Héros, Côté Obscur, Vilain, Pilleur, Vaurien, Chasseur de primes, Droïde Astromécano et Droïde de Protocole. Incarnez des personnages emblématiques tels que Luke Skywalker™, Rey™, Obi-Wan Kenobi™, Finn™, BB-8™, Leia™, Yoda™, Boba Fett™, Darth Maul™, Poe Dameron™ et plus de 300 autres personnages issus des neuf films dans le mode jeu libre pour créer de nouvelles aventures amusantes. Qu’il s’agisse de la lune recouverte de jungle, Ajan Kloss, de la planète urbaine Coruscant, des collines verdoyantes de Naboo ou des dunes désertiques de Jakku, vous pouvez explorer toute la galaxie LEGO Star Wars.

« LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est l’expérience de jeu vidéo ultime qui permet à des générations de jouer ensemble dans une galaxie lointaine, très lointaine », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Les joueurs peuvent explorer les neuf films de la saga Skywalker, et re(découvrir) l’émotion et l’humour de la plus grande aventure LEGO Star Wars. »

« LEGO Star Wars : La Saga Skywalker contient un contenu épique, et un gameplay accessible pour un public de tous les âges. » a déclaré Sean McEvoy, vice-président de Digital Games, The LEGO Group. « C’est un point d’entrée amusant à la galaxie Star Wars où les enfants et les familles peuvent unir leurs forces et explorer ensemble. »

L’Edition Standard de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est disponible pour 59,99€ (prix de vente conseillé). L’Edition Deluxe de LEGO Star Wars : est disponible au prix de 69,99€ (prix de vente conseillé) et comprend le jeu de base, le pack Collection de personnages (Season Pass), et les versions physiques comprennent une minifigure LEGO Star Wars exclusive, Luke Skywalker avec du lait bleu. Le pack Collection de personnages contient sept packs de contenu téléchargeable (DLC) avec des personnages jouables de toute la galaxie, dont beaucoup en dehors des neuf films de la saga. Les packs DLC incluent les packs The Mandalorian™ Saison 1, Solo: A Star Wars Story™, Les personnages Classiques, Trooper, Rogue One: A Star Wars Story™, The Mandalorian Saison 2 et The Bad Batch™.

Les fans qui achètent le LEGO® Star Wars™ The Razor Crest™ (75292), le modèle de construction de vaisseau spatial piloté par le chasseur de primes Din Djarin dans Star Wars™ : The Mandalorian™, recevront un code de déverrouillage pour récupérer le vaisseau dans LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.