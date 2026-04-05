Il y a des jeux dont on découvre le concept et on se demande immédiatement comment une équipe de développement a pu se réunir autour d’une table pour valider l’idée. Pritto Prisoner fait partie de ces titres. Un party game asymétrique où des animaux cherchent à s’évader d’une prison en utilisant leurs excréments comme arme principale, tandis que des robots gardiens tentent de les neutraliser. On pourrait s’attendre à une pochade potache vite oubliée. Et pourtant, on se retrouve face à l’une des surprises les plus rafraîchissantes de cette fin d’année sur Nintendo Switch 2. Sorti le 25 décembre 2025, Pritto Prisoner est arrivé en pleine période festive avec une proposition aussi décalée qu’addictive. Mais au-delà du gag scatologique, qu’est-ce que ce titre a réellement dans le ventre ? On a passé de longues heures en compagnie des détenus les plus malodorants de l’année pour vous livrer un test complet.

Quand la stratégie se fait… explosive

Avant même de parler du jeu lui-même, il faut s’arrêter un instant sur son développeur. Pritto Prisoner est une création de PinCool, un studio japonais fondé par Ryutaro Ichimura. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit ni plus ni moins de l’ancien chef de producteur de la saga Dragon Quest. Quand on sait l’importance de cette licence au Japon et la rigueur qui l’accompagne, on comprend immédiatement que Pritto Prisoner n’est pas un simple délire jetable. PinCool a été fondée avec une ambition assumée : créer des expériences originales qui ne sacrifient jamais la profondeur ludique au profit du simple gag. Et c’est exactement ce qu’on retrouve ici. Le studio a eu l’intelligence de s’entourer d’artistes de renom pour donner corps à son univers, avec notamment l’illustratrice Kanahei (connue pour ses personnages adorables qui envahissent les réseaux sociaux) au générique du character design, et TeddyLoid à la composition musicale. On est donc très loin de l’amateurisme.

4 contre 2, la guerre des matières

Pritto Prisoner repose sur une formule asymétrique aussi simple sur le papier que chaotique en pratique. Deux équipes s’affrontent sur une île-prison nommée Prison Island : d’un côté, quatre détenus animaux ; de l’autre, deux gardiens robotisés. L’objectif varie radicalement selon le camp choisi. Pour les animaux, la mission consiste à remplir plusieurs toilettes réparties dans le niveau avec ce que le jeu appelle pudiquement du « Poopie ». Oui, on parle bien de matières fécales. Plus précisément, les animaux doivent ingurgiter des pick-ups de nourriture disséminés dans l’environnement, puis… vider leur charge dans les WC. Une fois qu’un certain nombre de toilettes sont remplies, la porte de sortie s’ouvre et la victoire est au bout. Mais le Poopie ne sert pas qu’à ça. On peut également l’utiliser pour déclencher des mécanismes, bloquer des passages, ou même poser des pièges pour les robots. C’est là que la stratégie entre en jeu : doit-on se concentrer sur l’objectif principal, ou perdre du temps à saboter les défenses adverses ? Les animaux disposent également d’une seconde ressource : le « Peepee », accumulé en buvant à des fontaines ou autres récipients d’eau. L’urine permet ici de court-circuiter les robots en chasse, mais aussi de détruire les caméras de surveillance. Une mécanique bien pensée qui force les joueurs à gérer deux ressources complémentaires, avec des stratégies qui évoluent au fil de la partie. De l’autre côté de l’arène, les robots ont une mission tout aussi claire : capturer tous les animaux pour les envoyer simultanément au « Nap Room », une sorte de salle de repos où ils sont neutralisés temporairement. Quand un robot attrape un détenu, ce dernier est mis hors-jeu pour un temps déterminé par un minuteur. Pour gagner, les deux robots doivent parvenir à avoir tous les animaux en captivité en même temps. Ce qui rend l’expérience intéressante, c’est que les robots commencent désavantagés numériquement (deux contre quatre), mais ils ont un atout de taille : ils peuvent ramasser le Poopie laissé par les animaux pour gagner de l’expérience et monter en niveau. Une mécanique de compensation bien vue qui pousse les gardiens à jouer sur le terrain plutôt qu’à simplement foncer dans le tas.

Une affaire de spécialités

Là où Pritto Prisoner gagne en profondeur, c’est dans la diversité de ses personnages. Côté animaux, chaque espèce possède ses propres compétences uniques. Le chat, par exemple, peut grimper aux murs et bénéficie d’un boost de vitesse temporaire chaque fois qu’il dépose une crotte. D’autres animaux (dont le jeu promet une belle variété) offrent des approches radicalement différentes : certains peuvent creuser des tunnels, d’autres produisent des Poopies plus volumineux qui obstruent davantage les passages, et quelques-uns excellent dans la diversion pure. Cette variété change complètement la dynamique d’équipe. Une composition bien pensée permettra de couvrir tous les rôles : un spécialiste du terrain pour remplir les toilettes, un autre pour poser des pièges, un troisième pour harceler les robots, et le dernier pour déclencher les mécanismes environnementaux. La communication devient vite essentielle, surtout en l’absence de chat vocal intégré – on se repose donc sur les émoticônes et la coordination naturelle. Côté robots, la personnalisation prend une forme différente. Plutôt que d’incarner des modèles préétablis, on assemble son gardien en mélangeant des pièces qui confèrent des capacités variées. Le pistolet paralysant (« Stun Gun ») permet d’arrêter net un animal en fuite, tandis que les chenilles (« Tank Treads ») sacrifient la vitesse pour une meilleure résistance au Peepee. D’autres modules permettent de détecter les détenus à distance, de poser des mines, ou encore de se téléporter entre des bornes réparties dans le niveau. Cette modularité est cruciale pour l’équilibre : face à quatre adversaires, les robots doivent constamment adapter leur build en fonction de la composition animale adverse. Un bon joueur robot changera ses pièces en cours de partie selon la stratégie des détenus, ajoutant une couche de profondeur tactique qu’on n’attendait pas forcément dans un party game.

Une prise en main immédiate

Sur Nintendo Switch 2, Pritto Prisoner se montre d’une fluidité exemplaire. On prend en main les Joy-Con (ou la manette Pro) et en quelques secondes, les commandes sont assimilées. Les sticks analogiques de la nouvelle console, légèrement plus précis que ceux du modèle original, rendent les déplacements agréables, surtout pour les animaux comme le chat qui nécessitent des mouvements verticaux rapides. Les boutons sont intelligemment assignés : une touche pour interagir, une pour utiliser sa ressource (Poopie ou Peepee selon le contexte), et une pour activer la compétence spéciale du personnage. Rien de plus. L’absence de combos complexes ou de gestes techniques rend le jeu immédiatement accessible, même pour des joueurs occasionnels qui ne touchent pas à une manette tous les jours. La fluidité est au rendez-vous, avec un framerate qui tient solidement les 60 images par seconde, même dans les moments les plus chaotiques où les quatre animaux et les deux robots s’activent simultanément sur l’écran. La Switch 2, avec sa puissance légèrement accrue, fait tourner le titre sans le moindre accroc. Un détail technique qui mérite d’être souligné : les temps de chargement sont quasi inexistants. On passe d’une partie à l’autre en quelques secondes, ce qui préserve le rythme effréné des sessions multijoueurs. C’est un point crucial pour un party game, et PinCool l’a parfaitement compris.

La patte Kanahei

Visuellement, Pritto Prisoner assume totalement son identité. Kanahei, dont le style manga épuré et les personnages tout en rondeur ont fait le succès sur les réseaux sociaux, apporte ici une patte immédiatement reconnaissable. Les animaux sont adorables, les robots ont un design à la fois menaçant et cartoonesque, et la prison elle-même, bien que carcérale sur le papier, est colorée et joyeuse. Ce choix esthétique crée un contraste savoureux avec les mécaniques de jeu. Voir un petit chat tout mignon déféquer stratégiquement devant un robot pour le piéger relève d’un humour absurde qui fonctionne à merveille. C’est le genre de dissonance qui fait sourire à chaque partie, même après des heures de jeu. Les environnements sont variés : ateliers abandonnés, dortoirs, cantines, cours de promenade… Chaque zone de Prison Island propose sa propre configuration, avec des passages secrets, des niveaux verticaux, et des mécanismes interactifs spécifiques. Certains niveaux incluent des caméras de surveillance que les animaux doivent détruire (avec leur Peepee, donc) pour ne pas être repérés, tandis que d’autres comportent des portes automatiques que seuls les robots peuvent activer. L’interface mérite aussi une mention : propre, lisible, colorée sans être criarde. Les jauges de Poopie et Peepee sont clairement affichées, les cooldowns des compétences sont visibles en un coup d’œil, et les informations importantes (nombre de toilettes remplies, statut des coéquipiers capturés) sont placées intelligemment.

TeddyLoid en grande forme

Côté audio, on est en terrain connu pour les amateurs de musique de jeu vidéo japonaise. TeddyLoid, qui a notamment travaillé sur des séries d’animation cultes et sur des bandes-son de jeux majeurs, signe ici une partition électro-pop entraînante qui colle parfaitement à l’ambiance. Les morceaux sont dynamiques, rythmés, avec des mélodies qui restent en tête sans devenir agaçantes. Le jeu adapte même l’intensité musicale en fonction de l’action : quand un animal est poursuivi par un robot, le tempo s’accélère ; quand la fin de partie approche et que l’enjeu est crucial, la musique se fait plus dramatique. Les effets sonores, eux, sont à l’avenant. Les bruits de Poopies qui tombent au sol sont parfaitement dégoûtants (c’est un compliment), les robots ont des bruitages mécaniques satisfaisants, et les interactions environnementales sont bien retranscrites. Mention spéciale pour le cri de joie des animaux quand ils parviennent à remplir une toilette – un petit détail qui participe à l’esprit festif du titre.

Durée de vie : du rapide bien calibré

Un des grands atouts de Pritto Prisoner, c’est sa temporalité. Chaque match dure strictement dix minutes. Dix minutes. Ni plus, ni moins. Ce format ultra-court a des implications majeures sur l’expérience de jeu : il n’y a pas de temps mort, pas de phase d’attente, pas de round qui s’éternise. Dès le début de la partie, tout le monde sait qu’il faut se démener. Les animaux doivent remplir leurs toilettes avant la fin du temps imparti, tandis que les robots doivent capturer tout le monde. Ce chronomètre implacable crée une tension permanente et pousse à la prise de risque. On n’a jamais le temps de tergiverser, de camper, ou d’attendre que l’adversaire fasse une erreur – il faut aller de l’avant, quitte à se faire prendre. En multijoueur, le jeu supporte jusqu’à six participants en ligne ou en local. Les matchs privés sont bien sûr de la partie, et on peut créer des lobbies avec ses amis sans difficulté. La connexion en ligne est stable, avec un netcode qui fait bien le travail – on a constaté quelques rares décalages, mais rien de rédhibitoire pour un party game où la précision millimétrée n’est pas de mise. Mais Pritto Prisoner ne se résume pas au multijoueur. Pour les joueurs solitaires ou ceux qui veulent approfondir leur maîtrise, un mode campagne solo existe. Celui-ci sert avant tout à explorer le « lore » de Prison Island et de ses habitants, à travers une série de défis narratifs. On y découvre pourquoi ces animaux sont enfermés, quels sont les secrets de cette prison étrange, et quelle est l’origine des robots gardiens. L’histoire est légère, comme il se doit pour un party game, mais elle apporte un contexte appréciable et permet de débloquer des informations sur les personnages. Le jeu propose également des challenges spécifiques, distincts de la campagne, qui permettent de gagner de la monnaie virtuelle. Cette dernière sert à acheter des objets de customisation : tenues alternatives pour les animaux, skins pour les robots, effets visuels pour les Poopies (oui, vous pouvez rendre vos excréments arc-en-ciel), etc. Ces contenus débloquables ajoutent une motivation supplémentaire pour enchaîner les parties et ne sont pas payants – tout s’obtient en jouant, sans microtransactions.

La question de l’équilibre

Un party game asymétrique se joue avant tout sur l’équilibre entre les camps. Pritto Prisoner s’en sort-il ? Dans l’ensemble, oui, mais avec quelques nuances. Les quatre animaux bénéficient clairement d’un avantage numérique, surtout en début de partie. Leur capacité à se répartir les tâches, à envahir le terrain et à communiquer (même implicitement) leur donne une marge de manœuvre importante. Les deux robots, en revanche, doivent redoubler d’efforts pour couvrir le terrain et ne pas se faire déborder. C’est là que la montée de niveau des robots entre en jeu. En ramassant les Poopies laissés par les animaux, ils gagnent de l’expérience et deviennent plus résistants, plus rapides, ou débloquent des capacités supplémentaires. Un robot bien levelé devient une véritable menace, capable de capturer un animal en quelques secondes et d’enchaîner sur un autre. L’équilibre se joue donc sur la capacité des animaux à terminer la partie rapidement avant que les robots ne deviennent trop puissants, et sur la capacité des robots à gérer leur progression pour rattraper leur infériorité numérique. C’est un système qui fonctionne bien, même si on a noté quelques parties où les animaux trop expérimentés terminent en moins de cinq minutes, ne laissant aucune chance aux robots de monter en puissance. Inversement, une équipe de robots bien coordonnée peut verrouiller complètement la prison et rendre l’évasion quasi impossible. L’équilibre est donc sensible au niveau des joueurs – comme tout bon jeu asymétrique, le plaisir dépend autant de la composition des équipes que de la maîtrise individuelle.

Le contenu additionnel et les mises à jour

PinCool a communiqué sur un suivi du titre après sa sortie. Des mises à jour gratuites sont prévues, ajoutant de nouveaux animaux, de nouvelles pièces de robot, et probablement de nouveaux niveaux. Le studio a également évoqué des événements saisonniers qui viendront renouveler l’intérêt régulièrement. Cette approche est essentielle pour un party game, qui dépend de sa capacité à rester frais dans les soirées entre amis. Si le contenu de base est déjà solide (plusieurs niveaux, une douzaine d’animaux, des dizaines de combinaisons de pièces robotiques), la promesse de contenu additionnel est rassurante pour ceux qui craindraient une lassitude à long terme.