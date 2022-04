24 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Prototype sortira son visual novel Loopers le 2 juin 2022, sur la Nintendo Switch. Le jeu sortira aussi physiquement au Japon (avec support anglais).

L’éditeur tinyBuild et le développeur SURT ont confirmé aujourd’hui que Rhythm Sprout, un jeu d’action rythmique, sortira sur Nintendo Switch. Le projet étant toujours en cours de développement, la date de sortie n’a pas encore été déterminée.

Le principe de base est le suivant : le Royaume végétal est assiégé par l’armée de sucreries du Roi Sugar Daddy. C’est au Rhythm Sprout de sauver la situation sans perdre le moindre temps. Rhythm Sprout s’inspire de jeux tels que Muse Dash et Taiko no Tatsujin. Dans ce jeu, les joueurs tapent sur le rythme tandis que l’héroïque Sprout aux oignons se lance dans la bataille avec du ressort dans le pas. Outre le jeu rythmique, il est possible d’explorer le Royaume végétal, de rencontrer ses habitants et bien plus encore. Le titre est doté d’un système de contrôle simple à trois boutons, mais il existe également un mode Sugar Rush qui multiplie les scores pour ceux qui recherchent une expérience plus hardcore. Chaque étape possède un environnement unique à traverser, sans oublier ses propres méchants. Il y a plus de vingt étapes de l’histoire, des histoires secondaires, des niveaux bonus, des modes à débloquer et des mini-jeux.

L’éditeur Thunderful et Space Lizard Studio ont dévoilé aujourd’hui Paper Cut Mansion, un titre d’horreur roguelite qui se déroule dans un monde artisanal. Le projet fera son apparition sur Nintendo Switch plus tard en 2022. Paper Cut Mansion proposera aux joueurs d’explorer le manoir étage par étage, de résoudre des énigmes, de combattre des ennemis et d’accomplir des quêtes. De nouvelles capacités peuvent être débloquées en cours de route pour les aider à aller plus loin dans les courses et résoudre le mystère principal du jeu.

L’éditeur Tendokore et le développeur MercySoft ont annoncé aujourd’hui que Carnal, un jeu de tir à la première personne rétro rapide et stimulant inspiré des titres des années 90, se dirige vers la Nintendo Switch. Une date de sortie n’a pas encore été confirmée. Carnal a été développé avec les moteurs Quake et Build. Le jeu propose un mélange de tir à la première personne et une atmosphère d’horreur. Selon Tendokore, « chaque épisode et niveau unique vous tiendra en haleine ». Vous incarnerez un membre de la Realm Defense Force et affronterez les Sons of Anak, qui ont ouvert des portails vers « l’autre côté » dans toute la ville de Seed Valley. L’organisation terroriste a l’intention d’extraire la matière noire afin de construire des armes de destruction massive. L’objectif principal vous amènera à détruire leurs soldats et leurs opérations ainsi que d’autres ennemis hostiles.

Mages a révélé aujourd’hui que le titre d’action en 3D Alice Gear Aegis CS : Concerto of Simulatrix, une version console du jeu pour smartphone Alice Gear Aegis, est prévu sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 8 septembre 2022 au Japon.

Alice Gear Aegis CS : Concerto of Simulatrix sera vendu physiquement et numériquement via l’eShop sur la console hybride de Nintendo. Une édition limitée est également prévue avec Megami Device : Kaede Agatsuma / Meikyou Shisui CS, Megami Device : Sitara Kaneshiya / Bharata CS, Alice Gear Aegis CS Non-Scale Kaede Agatsuma, Alice Gear Aegis CS Non-Scale Sitara Kaneshiya, Alice Gear Aegis CS Marking Set A, et Alice Gear Aegis CS Marking Set B. Enfin, les objets en jeu suivants seront disponibles en bonus de première impression : Okitsune A, Meikyou Shisui CS, Shanti A, et Bharata CS.

Cardful Planning est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie le 28 avril à 6,00 €.

Cardful Planning est un jeu d’action et de réflexion original dans lequel vous incarnez une petite carte à jouer qui s’apprête à vivre une aventure épique dans un dangereux donjon. Parviendrez-vous à terminer la centaine de niveaux qui vous attendent et à vaincre la « Mauvaise main » pour sauver votre partenaire ? Chaque couleur de carte a son propre pouvoir que vous devrez exploiter pour résoudre des énigmes et battre vos ennemis. Collectez différentes cartes de modification pour augmenter votre valeur et avancer dans le donjon. Avec ses graphismes 8 bits et ses cinq zones de défi, Cardful Planning vous fera vivre une expérience de jeu unique en son genre.

Winter Ember arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.

Winter Ember est un jeu d’action et de furtivité immersif où vous incarnez Arthur Artorias, l’homme sans visage. Marchez dans l’ombre et découvrez un complot qui a fait disparaître votre famille des livres d’histoire. Lors de la première nuit d’hiver, dégainez votre épée pour vous venger. Vous incarnez Arthur Artorias, l’unique survivant d’un massacre qui a ravagé l’héritage de votre famille et l’a fait disparaître des livres d’histoire. Présumé mort, vous émergez d’un exil de 8 ans, un homme sans visage, brûlé par les flammes et cherchant à se venger. Embarquez pour une aventure révélant une histoire sombre et pleine de personnages étranges, centrée sur une religion recherchant l’obéissance absolue.

NeonLore sortira demain, le 21 avril 2022, pour 5,99€.

Neon-Lore est un jeu d’exploration de forme libre à la première personne. Vous rencontrerez des personnages intéressants et découvrirez ce qui était arrivé à la race humaine dans un avenir proche. En parcourant les rues baignées de néons, vous découvrirez ce que le monde est devenu, comment la vie continue dans un monde de fusion intrigante de chaos et de progrès technologique. Dans Neon-Lore, vous résoudrez des énigmes et rencontrerez divers personnages et découvrirez leur vie passée, leurs rêves et leurs peurs… Et aurez la chance de découvrir plus en profondeur les transformations sociales qui ont eu un impact sur la vie humaine au 21e siècle…

Burger Bistro Story arrivera lui aussi le 21 avril pour 13€.

Préparez-vous à vivre de nouvelles sensations gastronomiques ! Créez votre propre bistrot et cuisinez-vous un chemin vers la gloire ! Créez différentes recettes et offrez à vos clients une expérience sur mesure ! Sortez des sentiers battus et faites des expériences en cuisine. Remplacez votre steak haché par un filet de poisson et une sauce tartare, ou un combo lard, salade et œuf. Votre imagination ne connait pas de limites ! Et ça ne s’arrête pas aux burgers. Créez des menus pour les accompagnements, les boissons et les desserts pour charmer vos clients ! Mais ne laissez pas la popularité vous monter à la tête. Il vous faudra gérer vos employés et les former pour améliorer leurs compétences. Vous deviendrez pro de la relation client en un rien de temps, même au déjeuner ! Amassez suffisamment d’argent, et vous pourrez ouvrir d’autres branches de votre bistrot. Saurez-vous gérer plusieurs endroits à la fois ? Parviendrez-vous à écraser vos rivaux et gagner leur territoire ? Ouvrez votre bistrot aujourd’hui, et révolutionnez l’industrie alimentaire !

Eternal Threads est un jeu de réflexion narratif, solo, en vue subjective, de manipulation temporelle, de choix et de conséquences.Le jeu vient d’être annoncé sur Nintendo Switch.

Eternal Threads est un jeu de réflexion narratif, solo, en vue subjective, de manipulation temporelle, de choix et de conséquences. Vous incarnez un agent dont la mission consiste à corriger une corruption du flux temporel. Vous avez été envoyé dans le nord de l’Angleterre en mai 2015 pour sauver six victimes d’un incendie domestique. Vous n’avez pas le droit d’éteindre le feu, vous devez influencer les choix effectués par les colocataires durant la semaine précédant la tragédie pour essayer de les sauver tous. Dès votre arrivée sur place, vous avez carte blanche pour explorer et analyser la chronologie des faits se déroulant lors de cette semaine fatidique. Vous pouvez visionner et modifier les événements autant de fois que vous le voulez, dans l’ordre de votre choix. Certaines décisions n’auront que des effets mineurs tandis que d’autres vous permettront de révéler des secrets ou des pans entiers de l’histoire de chaque personnage. Les changements majeurs réécriront la ligne temporelle en modifiant, ajoutant ou remplaçant des événements. Vous pouvez circuler comme bon vous semble sur cette ligne temporelle, en effectuant les modifications de votre choix pour essayer de générer des interactions qui vous permettront de sauver la vie des six colocataires. En revanche, les choix ne se limitent pas aux colocataires. Chaque personnage peut survivre de différentes manières et chaque issue aura un impact profond sur le reste de sa vie. Essaierez-vous juste de trouver la solution la plus simple et la plus rapide ou parviendrez-vous à leur offrir la meilleure issue possible ? Tout est une question de choix et de conséquences.

C’est vous qui choisissez comment vous souhaitez dérouler le scénario du jeu. Le jeu raconte l’histoire de six personnages principaux à travers les différentes lignes temporelles potentiellement générées par de multiples décisions et c’est vous qui définissez comment vous les découvrirez. Vous pouvez vous concentrer sur la ligne temporelle d’un personnage, suivre ses choix à travers les différentes lignes temporelles puis revenir au début pour suivre un autre colocataire. Vous pouvez analyser l’histoire comme un expert médico-légal, observer l’issue de chaque histoire puis remonter peu à peu la ligne temporelle afin de déterminer la cause de chaque effet. Ou vous pouvez suivre un ordre chronologique et découvrir la ligne temporelle progressivement à mesure que vous influez sur les différentes décisions prises par chaque personnage.

Visionnez et modifiez les événements autant de fois que vous le souhaitez. Vous ne vous rappelez plus vraiment ce qu’il s’est passé lors d’un événement ? Vous venez de modifier une décision et vous n’appréciez pas vraiment les conséquences de votre choix ? Pas de soucis. Remontez à nouveau dans le temps pour remodifier la décision de votre choix, quand vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez.

Modifiez le passé pour influencer l’avenir. En vous installant dans la maison quelques heures à peine après l’incendie, vous bénéficiez d’une perspective unique sur les événements. Alors que vous remontez la ligne temporelle, les événements se matérialisent vaguement devant vos yeux, comme une réminiscence fantomatique. Ils ne masquent jamais totalement les décombres de la maison dévastée par le feu pour que vous n’oubliiez pas l’enjeu de vos actions. En outre, alors que vous manipulez le passé, votre environnement présent peut être modifié pour correspondre aux changements que vous avez générés. Des objets peuvent apparaître, d’autres être déplacés et le contenu des différentes pièces peut varier très significativement.

RPG Light Fairytale Episode 1 sortira le 28 avril prochain pour 9,99€.

Light Fairytale est un RPG de style Japonais au tour par tour qui se déroule dans un monde souterrain en perdition gouverné par un empire maléfique. Le but de ce projet est de retrouver l’immersion et l’émotion des JRPG des années 90 sur les systèmes actuels, avec l’évolution attendue en design et technique. L’épisode 1 est le début de l’aventure. Incarnez Haru et son amie d’enfance Kuroko alors qu’ils combattent un empire malfaisant dans la ville souterraine ‘Lower City’.

Haiku, the Robot est un metroidvania qui fera son apparition sur Switch dans un futur proche. Haiku, the Robot est un jeu d’aventure-exploration mignon qui se déroule dans un vaste monde interconnecté rempli de robots et de machines corrompus. Explorez les terres mourantes d’Arcadia, combattez des machines féroces, devenez ami avec des robots excentriques et cherchez des réponses aux mystères du monde qui vous entoure.

Ravenous Devils sortira le 29 avril pour 4,99€.

Un simulateur de cuisine d’horreur où l’ingrédient secret est le crime. Améliorez vos boutiques en achetant de nouveaux outils et en servant vos clients. Gérez une boutique de tailleur et une entreprise de cuisine de cadavres dans une ville où le crime, la corruption et la pauvreté sont monnaie courante. Percival et Hildred viennent d’emménager ici avec rien d’autre qu’un rêve : devenir extrêmement riche. Prenez le contrôle de Percival pour gérer la boutique du tailleur, attendez l’arrivée des clients à la recherche de nouveaux costumes, tuez-les au bon moment, jetez-les par la trappe menant à la cuisine et utilisez les tenues que vous leur volerez pour en faire de nouveaux ceux : ne gaspillez pas, ne voulez pas ! Occupe-toi du pub et des clients de Hildred. Nourrissez-les de délicieux repas à base de cadavres, gérez efficacement les ressources et assurez-vous de ne pas manquer d’ingrédients. Accroître la renommée de leur entreprise en achetant de nouveaux outils et en améliorant les magasins, mais attention… quelqu’un connaît leur secret.

Groundskeeper2 est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch pour 4,99€.

Tirez sur les extraterrestres venant des deux côtés de l’écran, attrapez les petits morceaux qu’ils laissent tomber et utilisez-les pour activer le portail pour vous téléporter vers la zone suivante (et restaurer votre énergie dans le processus !) Survivez à l’invasion du surnaturel, des robots, des monstres… le monde a besoin de vous ! Groundskeeper2 vous plonge au milieu d’une guerre, la guerre avec des robots surnaturels venus de l’espace… ouais… nous y sommes allés ! Chaque fois que vous jouez à ce jeu, vous irez plus loin et aurez de meilleures chances de survivre. Vous débloquerez de nouvelles armes comme la mitrailleuse, le pistolet laser, le lance-roquettes et des outils comme des faisceaux lumineux destructeurs, des boucliers, des ralentissements temporels et bien plus encore ! Plus important encore, vous débloquerez de nouveaux mondes et deviendrez, espérons-le, un véritable héros de la résistance… ou vous mourrez rapidement et réessayerez !

Le très bon Roguebook sortira demain sur Nintendo Switch pour 24,99€.

Relevez les défis d’un roguelike deckbuilder aux mécaniques inédites créé par les concepteurs de Faeria et par Richard Garfield, l’auteur de Magic: The Gathering™. Formez un duo de héros, assemblez de puissants combos et terrassez les légendes du Roguebook !

DES HÉROS LEGENDAIRES – Formez un duo de héros, chacun disposant de ses propres cartes et talents. Alliez leurs forces pour vaincre plus de 40 boss et ennemis.

CONSTRUISEZ VOTRE DECK EN JOUANT – Choisissez judicieusement parmi les 200 cartes, 80 trésors et 30 gemmes différents à combiner. Vous ne rejouez jamais le même deck.

LE LIVRE CHANGE À CHAQUE FOIS QUE VOUS L’OUVREZ – À vous de révéler ses mystères grâce à un ingénieux système d’encres.

CHAQUE RUN COMPTE – Entraînez vos héros et gagnez de nouvelles cartes et trésors pour battre les 20 niveaux de difficulté du Roguebook.

PuffPals : Island Skies a rejoint Kickstarter il n’y a pas si longtemps, et après avoir remporté un succès astronomique, le jeu fera son apparition sur Nintendo Switch.

PuffPals : Island Skies ne cherchait que 75 000 dollars comme objectif de financement. Mais grâce aux fans, le montant total s’élève à environ 700 000 dollars. Un certain nombre de stretch goals ont été débloqués, dont un pour la Switch. Un mini-jeu de pêche, de cuisine, d’arcade et bien d’autres choses encore seront ajoutées. Il y a même une chance pour le multijoueur en ligne, mais il faudra pour cela que la campagne atteigne 1 million de dollars. À ce stade, vous vous demandez probablement ce qu’est PuffPals : Island Skies. Pour faire simple, le jeu est un simulateur de vie avec des éléments de collecte, d’agriculture, de personnalisation et d’exploration.

Quant à la date de sortie, ne vous attendez pas à voir le titre dans un avenir proche. Une version alpha est prévue pour 2023, « avec un accès anticipé l’année suivante ». L’équipe ne précise pas la date de lancement de la version finale « car nous considérons le développement comme un processus continu ». Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant lorsque nous en saurons plus sur la sortie Switch spécifiquement.

As Far As The Eye arrivera le 28 avril pour 20€99.

Vous jouez le Souffle qui guide les Pupilles, une tribu qui doit atteindre le centre du monde. Vous devez gérer les ressources nécessaires au Voyage, les bâtiments et les vies de ces petits êtres connectés à la nature. Aidez-les à devenir plus sages grâce à la récolte, la production et la recherche scientifique et spirituelle. Faites cependant attention, vous devez faire en sorte de faire survivre vos Pupilles tout en gardant un oeil sur la progression de la vague qui submerge les terres.

Préparez le meilleur chemin à prendre pour votre tribu afin d’aller jusqu’à l’Oeil.

Explorez, analysez et fouillez des points d’intérêt pour y trouver des trésors enfouis lors d’un voyage généré procéduralement.

Récoltez, construisez, stockez et quittez votre étape avant que la vague n’engloutisse votre campement.

Améliorez individuellement vos Pupilles grâce à l’arbre des métiers, vos bâtiments grâce au système d’amélioration et votre tribu complète grâce aux Savoirs du Voyage.

Survivez à de difficiles conditions et protégez vos Pupilles contre des événements aléatoires.

Rencontrez des caravane alliées, négociez des ressources et recrutez de nouveaux Pupilles.

Faites des offrandes sur les Sites Sacrés ou pillez-les, mais n’oubliez pas que vos actions auront toujours des conséquences.

Vivez une aventure paisible ; il n’y a pas d’ennemis dans As Far As The Eye.

They Always Run sortira le 19 mai sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

Incarnez Aiden, un mutant à trois bras qui remplit les contrats les plus dangereux de la galaxie. Attrapez, tranchez, découpez et détruisez les ennemis dans cet excitant jeu de plateforme en 2D à l’ambiance Western de l’espace. Depuis la chute de l’empire, la galaxie et ses habitants sont terrifiés par la criminalité galopante. Être capable de trouver n’importe qui, n’importe où est devenu une compétence très prisée. Aiden est un chasseur de primes à trois bras qui doit traquer les criminels les plus dangereux et les plus insaisissables de la galaxie. Certaines primes sont récompensées par de l’argent, d’autres par des informations précieuses qu’Aidan peut utiliser pour retrouver les personnes qui l’ont mis sur cette voie, tout en se retrouvant mêlé à une conspiration à l’échelle de la galaxie. Le fait d’avoir trois bras vous permet de faire face à plus d’ennemis à la fois tout en étant un argument de choc dans les bagarres. Utilisez votre troisième bras pour effectuer des attaques et des projections ciblées, manipuler l’environnement, détruire les obstacles et anéantir les ennemis. Traquez les criminels dans les confins de la galaxie, les mondes centraux et les ruines de civilisations disparues depuis longtemps. Améliorez votre équipement, gagnez de nouvelles capacités, devenez plus fort et détruisez tout ce qui se trouve sur votre chemin. Profitez d’une histoire complexe mêlée à une jouabilité explosive et pleine de rebondissements qui frappent aussi fort que le troisième bras d’un chasseur de primes !

Flippin Kaktus sortira le 12 mai sur l’eShop pour 11,99 €

Lorsque le vicieux cartel de drogues des Calaveras pille sa maison, Kaktus s’engage dans une violente vendetta pour sauver sa famille adoptive. Axée avant tout sur le combat, l’action est pleine d’ennemis, d’explosions et d’une tonne d’éléments provenant de la pop culture. SACCAGEZ TOUT ! Choisissez de quelle manière vous souhaitez combattre vos ennemis : la fin justifie les moyens extrêmes que vous emploierez. Utilisez le mode rage de Kaktus pour vous assurer que les voyous obtiennent ce qu’ils méritent. Faites le plein de tequila ou d’autres substances qui activent l’adrénaline afin de réduire le cartel en poussière. OU OPTEZ POUR LA MÉTHODE CALME. Si vous ne voulez pas combattre directement les bandits sans un plan, vous disposez de nombreuses options : éviter les balles, s’équiper d’une armure différente, utiliser l’environnement interactif et poser des pièges pour se débarrasser des ennemis de manière plus subtile. Vous êtes plutôt du genre à travailler dans le feutré et à saboter l’ennemi sournoisement ? Alors, cette option vous ira à ravir. UN GAMEPLAY ADDICTIF. Dans chaque niveau du jeu, vous trouverez une variété d’options qui vous permettront de venir à bout des méchants, que ce soit en mode Rambo ou en habile stratège. Alliez des effets environnementaux à des massacres instantanés ou allez-y tout en douceur et tuez-les un par un. Le but est simple : tous les dominer. VIVE LA NOSTALGIE : Plongez-vous dans 11 niveaux uniques et magnifiques, conçus à la main et inspirés de l’esthétique latino-américaine, des jeux rétro classiques et des films d’action cultes. RÉTRO ! Profitez d’une bande-son unique mélangeant le mariachi, le rock et la synthwave. Explorez des romans graphiques de qualité d’artiste pour mieux comprendre l’histoire et résolvez toutes les énigmes sur votre chemin pour mener à bien l’odyssée passionnante de votre desperado.

L’éditeur RedDeerGames a annoncé que P.3, un shoot’em up vertical, sera lancé sur l’eShop de la Switch plus tard cette année. Le jeu a une esthétique de style arcade et rétro, avec un accent sur un gameplay simple mais stimulant qui rappelle cette époque. Le jeu a été développé par le développeur indépendant solo DevJgame, et a été précédemment publié sur Steam en octobre 2019.

Winteryear Studios a annoncé que New Terra, son jeu de tir spatial multidirectionnel basé sur la gravité, débarque sur Switch la semaine prochaine. Une sortie est prévue pour le 28 avril 2022.

Le développeur Studio Drydock a annoncé l’arrivée de Wylde Flowers sur l’eShop de la Switch cette année, et a publié une bande-annonce pour fêter l’événement. Dans ce simulateur de vie, les joueurs prennent le contrôle de Tara alors qu’elle s’installe sur une île rurale pour aider sa grand-mère dans la ferme familiale, en pratiquant des activités telles que l’artisanat, l’agriculture et la pêche.

Voltage a annoncé une date de sortie définitive pour even if TEMPEST, son otome visual novel. La société a confirmé la disponibilité du titre pour le 9 juin 2022. even if TEMPEST a été révélé sur Switch en octobre dernier. À l’époque, Voltage avait fait part d’une vague fenêtre de sortie pour 2022, et c’est donc aujourd’hui que nous avons une date fixe.

8 Ball Clash sortira demain sur Nintendo Swicth pour 3,99 €.

8 Ball Clash est un jeu de billard ou de snooker fait pour tout le monde. Aux personnes qui n’y jouent jamais ou aux plus expérimentées qui veulent améliorer leurs compétences et obtenir le meilleur score à travers les tables. Battez le mode classique des solides et des rayures ou obtenez le score maximum en remportant différents défis à Barcelone, en Indonésie, à Londres, au Mexique, à Moscou, à Paris, à Rio, à Sydney, à Tokyo et à Las Vegas pour remporter le championnat de billard !