Leak – Les prochains jeux NES du Nintendo Switch Online ?

D’autres nouvelles découlant du leak de la Nintendo Switch Online de cette semaine sont sorties: des informations sur des titres NES inédits ont maintenant fait surface.

On a beaucoup parlé des émulateurs pour Game Boy et Game Boy Color ainsi que pour le Game Boy Advance. Cependant, il a également été découvert que la même fuite contient une version différente de l’application NES, qui a tous les titres actuellement disponibles plus ceux qui ne sont pas actuellement en direct. Pac-Man, Tetris, Galaga, Mega Man et Castlevania en font partie. Il est intéressant de noter que la date de build de l’application est octobre 2019. Comme l’a souligné l’utilisateur de Twitter orcastraw, la plupart des jeux figurant dans la fuite correspondent à ce qui a été déployé officiellement jusqu’à présent. Cela étant dit, il n’y a aucune garantie que les nouveaux ici seront proposés officiellement à l’avenir. orcastraw souligne également que tous les titres figurant dans la fuite ne sont pas au même stade de travail. Mega Man dispose d’une version SP et d’une description, mais d’autres, comme Galaga, n’ont que des espaces réservés.

Voici un aperçu plus détaillé de ce qui a été découvert :

The leaked application has a build-date of October 2019, and the games being rolled out officially have mostly lined up with what’s in the leaked application, so it would appear that the plans for releases were set up far in advance, and this shows what they might release. pic.twitter.com/uXkkyjKVRz

