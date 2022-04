Rumeur : le Nintendo Switch Online N64 pourrait se connecter aux jeux Game Boy

À l’époque de la Nintendo 64, il existait un moyen officiel de transférer des données entre certains jeux N64 et Game Boy: Transfer Pak N64. Avec, vous pouviez connecter certains de vos jeux pour échanger des données et débloquer d’autres goodies.

Hier, une rumeur est apparue, selon laquelle des jeux GBA seraient disponibles sur le Nintendo Switch Online. Ce n’est pas la première fois que nous entendons cette rumeur, mais cette fois-ci, les preuves présentées étaient plutôt indéniables. Non seulement l’information montrait un émulateur GBA tournant sur Nintendo Switch, mais elle indiquait également que les jeux Game Boy et GBC feraient également le saut sur le service Nintendo Switch Online. Cela nous amène à aujourd’hui, où nous avons maintenant une rumeur sur une rumeur !

Emily Rogers, leakeuse et initiée assez reconnue, a partagé une fois de plus des détails sur les prochaines étapes de Nintendo. Cette fois-ci, Emily a déclaré que Nintendo a effectivement testé un moyen d’apporter la fonctionnalité du Transfer Pak N64 aux jeux N64 et Game Boy proposés via le NSO. Évidemment, vous n’auriez pas besoin d’un accessoire pour faire le travail cette fois-ci, puisque la magie serait gérée par le logiciel au lieu du matériel. Pokémon Stadium était probablement le plus grand jeu à utiliser cette fonctionnalité, vous permettant de transférer vos Pokémon des jeux Game Boy vers la N64. Pokémon Stadium n’a pas encore été ajouté au Nintendo Switch Online, et il n’a jamais été publié sur un service Virtual Console de Nintendo. Cela dit, Emily a entendu des rumeurs selon lesquelles Pokémon Stadium serait testé, ainsi que la connectivité du Transfer Pak.

En plus d’Emily, le dataminer LuigiBlood a confirmé que l’application Nintendo Switch Online actuelle pour N64 fait référence au Transfer Pak N64. Le code source mentionne la possibilité d’activer et de désactiver le Transfer Pak N64, mais aucune mention spécifique de jeux n’a été trouvée. En d’autres termes, ce n’est pas une preuve à 100% que tout cela se produit, mais cela donne encore plus de crédibilité aux déclarations d’Emily.