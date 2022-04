Enfilez vos gants : KAO the Kangaroo sera disponible le 27 mai 2022 sur Nintendo Switch

Varsovie, Pologne, Saint-Ouen, France – 21 avril 2022 : Tate Multimedia et Just For Games ont le plaisir de confirmer aujourd’hui que, plus de 20 ans après ses débuts, Kao The Kangaroo fera son retour le 27 mai 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One / Series X et Steam.

Just For Games aura le plaisir d’éditer des versions physiques du jeu pour chacun de ces supports.

Kao a lancé sa première aventure sur la légendaire Dreamcast de SEGA en 2000. Aujourd’hui, deux décennies plus tard, Tate Multimedia a décidé de donner un coup de fouet au genre des jeux de plates-formes et de permettre à Kao de se défouler une fois de plus en lançant la plus grande aventure de son histoire.