LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER ÉTABLIT LE RECORD DU PLUS GRAND LANCEMENT D’UN JEU VIDÉO LEGO AU MONDE

Le jeu ajoute de nouveaux personnages jouables avec la sortie des Packs Rogue One : A Star Wars Story™ et Personnages Classiques

Burbank, Californie – 21 avril 2022 – LEGO® Star Wars ™ : La Saga Skywalker, le dernier titre LEGO Star Wars ™ réunissant les neuf films de la saga Skywalker dans un tout nouveau jeu vidéo, a dépassé tous les précédents lancements de jeux vidéo LEGO sur consoles. Le jeu s’est vendu à 3,2 millions d’unités dans le monde au cours des deux dernières semaines et a dépassé des records de vente sur toutes les plateformes, tous territoires et éditions confondus. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a été lancé le 5 avril sur Xbox Series X|S, consoles Xbox One, consoles PlayStation 5® (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Nintendo Switch™ et PC.

En plus de la vaste liste de personnages jouables dans le jeu, Warner Bros. Games en a rajouté de nouveaux cette semaine issus de Rogue One : A Star Wars Story™ et du pack Personnages Classiques pour toutes les plateformes de jeu. Le pack de personnages Rogue One : A Star Wars Story comprend Jyn Erso™, Bodhi Rook, Cassian Andor™, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le directeur de l’Armée Impériale, Krennic. Le pack Personnages Classiques comprend des variantes de Luke Skywalker™, Princess Leia™, Han Solo, Dark Vador™ et Lando Calrissian. Les deux packs sont disponibles à l’achat séparément et via le Season Pass, qui contient les sept packs de contenu téléchargeables avec des personnages jouables de toute la galaxie Star Wars.

Développé par TT Games en collaboration avec l’équipe de Lucasfilm Games et publié par Warner Bros. Games, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker offre une expérience inoubliable à travers la galaxie Star Wars avec la plus grande liste de personnages et véhicules LEGO Star Wars à ce jour, de nouvelles mécaniques de combat immersives, une vaste gamme de planètes à explorer et bien plus encore !

Le Pack Collection de Personnages (Season Pass) contient sept packs de contenu téléchargeable (DLC) avec des personnages jouables de toute la galaxie incluant également certains apparus en dehors des neuf films de la saga. Les packs de personnages en DLC sont The Mandalorian™ Saison 1, Solo : A Star Wars Story™, les packs Personnages Classiques et Trooper, Rogue One : A Star Wars Story™, The Mandalorian Saison 2 et The Bad Batch™.