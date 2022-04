Klonoa arrivera aussi en juillet sur Nintendo Switch

Afin de célébrer le 25e anniversaire de la franchise, la série Klonoa Phantasy Reverie présente Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil. Les graphismes de ces deux titres ont bénéficié d’une refonte élégante, avec une résolution de 60 images par seconde et jusqu’à 4K. Le monde bien-aimé de Klonoa et son gameplay classique ont été fidèlement préservés pour que les nouveaux joueurs et les fans de l’original puissent en profiter.

Sorti initialement en 1997 par Namco, Klonoa est un jeu de plateforme à défilement latéral avec des personnages haut en couleur et un univers de jeu vivant. C’est au joueur d’entreprendre un voyage pour sauver Phantomile, en se glissant dans la peau de Klonoa. La version remasterisée ajoute un niveau de difficulté réglable et une option de coopération à 2 joueurs, permettant aux nouveaux venus dans la franchise de se plonger dans l’action et aux fans de longue date de se retrouver facilement.

Klonoa Phantasy Reverie Series sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam le le 8 juillet.