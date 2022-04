Un aperçu de Evil Dead: The Game, prévu également sur Nintendo Switch

Ash revient… et ça va tronçonner ! Evil Dead: The Game est un TPS asymétrique dans l’esprit de Dead By Daylight ou Left 4 Dead.

Voici ce ce que le jeu proposera:

Les parties devraient durer en 20 et 30 minutes.

Il faudra sécuriser la zone et empêcher les Deadites de s’emparer du Necronomicon.

Tout en accomplissant divers objectifs.

On pourra conduire la Oldsmobile Delta 88 !

Il y aura des Jump scare cachés qui joueront sur votre jauge de peur et vous feront tomber sous l’emprise du démon Kandarien.

Le boomstick et la tronçonneuse de Ash seront bien évidemment de la partie !

Les munitions seront limitées et il faudra jouer des armes au corps à corps pour dézinguer les Deadites.

Vous pourrez faire évoluer vos capacités durant la partie.

Il y aura 13 personnages jouables, issus des films et de la série TV.

Chaque personnage aura des capacités spécifiques.

L’un des joueurs pourra jouer le démon Kandarien et « incarner » l’un des 9 démons proposés (Henrietta sera de la partie)

On vous propose de découvrir une session « in game » avec Bruce « Ash » Campbell en personne !

EVIL DEAD : LE JEU PROPOSE UNE EXPÉRIENCE MULTIJOUEUR DÉMONIAQUE !

Mettez-vous dans la peau d’Ash Williams ou de ses amis de la franchise cultissime Evil Dead, et conjuguez vos efforts dans un jeu d’action multijoueur en coopération et en JcJ à l’intensité infernale ! Formez une équipe de quatre survivants et explorez, pillez, fabriquez et trouvez des objets requis pour sceller la brèche entre les mondes, dans un jeu inspiré des trois films originaux Evil Dead ainsi que de la série télévisée originale Ash vs Evil Dead de STARZ.

DES PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES

Incarnez des personnages tirés de tout l’univers Evil Dead dont Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, et bien d’autres, avec de nouveaux dialogues interprétés par Bruce Campbell et les autres vedettes !

INCARNEZ LES FORCES DU BIEN… OU DU MAL !

Battez-vous dans le camp des forces du bien ou prenez le contrôle du puissant Démon de Kandar pour traquer Ash et les autres joueurs en prenant possession du corps des Cadavéreux, des objets de l’environnement et même des survivants, alors que vous tenterez d’avaler leurs âmes !

DES GRAPHISMES AU TOP

Que vous déchiriez un Cadavéreux en deux avec la célèbre tronçonneuse de Ash ou que vous voliez à travers la carte en incarnant le Démon de Kandar sous sa forme d’esprit, le jeu capture les sensations et le look de la franchise Evil Dead dans toute sa gloire, avec des graphismes réalistes et un système de gore basé sur la physique qui donne vie à l’horreur !

ET ÇA, C’EST MON BOOMSTICK

Déchaînez-vous avec un assortiment d’armes dont le Boomstick de Ash, le sabre de Lord Arthur, le fusil de Kelly, et plus de 20 autres ! Choisissez vos armes préférées et infligez des dégâts épouvantables aux armées des ténèbres !

Le jeu est attendu pour le Vendredi 13 mai sur tous les supports, dont la Nintendo Switch !