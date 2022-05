Ego Protocol: Remastered (Nintendo Switch) – Le test

Ego Protocol Remastered est un jeu de réflexion/plate-forme le 21/02/20 sur Nintendo Switch. développé par No Gravity Games et Static Dreams et édité par No Gravity Games et IQ Publishing. Ce jeu est un remake de la version sortie sur PC le 16/02/16, soit 4 ans auparavant. Mais que vaut ce jeu ? C’est ce nous allons voir ensemble.

Une réflexion robotique

Dans ce jeu, nous contrôlons un robot qu’il faut amener d’un point A à un point B pour terminer le niveau. Chaque niveau est composé par un damier de 3*3 cases que vous pourrez déplacer horizontalement et verticalement afin de créer un chemin pour aller jusqu’à l’arrivée. Une fois le chemin créé, votre personnage se déplacera automatiquement et vous pourrez lui donner certains ordres pour passer différents obstacles (mines, robots ennemis…). Pendant que votre robot se déplace, vous aurez la possibilité de continuer à bouger les dalles du labyrinthe sauf la dalle où votre robot est situé. Sur le papier, ça a l’air plutôt compliqué, mais en réalité, c’est extrêmement simple, voire trop simple…

Un robot stupide

Une fois que vous avez préparé votre labyrinthe en plaçant les dalles en fonction du puzzle, vous appuyez sur B pour que le robot commence à marcher vers la fin du niveau. Vous pouvez appuyer sur L ou R pour le faire accélérer. Dès qu’il rencontre un mur, il change de côté et continue de marcher. Vous pouvez appuyer sur Y pour le faire sauter, tirer (si vous ramassez une munition dans le niveau) ou le faire s’arrêter quelques instants pour ne pas vous prendre un piège. Vous pourrez voir quelle action est à utiliser au niveau du HUD en bas à droite de l’écran, l’icône se mettra à briller pour vous l’indiquer. Vous avez aussi la possibilité de jouer en mode tactile mais les commandes répondent très mal et ne passent qu’une fois sur dix, nous vous déconseillons d’y jouer comme ça. C’est vraiment dommage, car le tactile aurait pu vraiment se montrer intéressant pour ce jeu.

Un robot qui s’ennuie

Le jeu se révèle très vite ennuyant. Les puzzles sont très faciles à résoudre et la courbe de difficulté est quasiment inexistante. Au niveau des pièges, la variété n’est pas spécialement présente et plus on avance dans le jeu, plus la lassitude nous guette. Si vous souhaitez un peu plus de challenge, vous pouvez tenter d’avoir les 3 étoiles sur le niveau. Chaque étoile correspond à un de ces critères : finir le niveau, finir le niveau en dessous d’un certain temps et ramasser tous les fragments d’EGO. Finir le jeu avec 3 étoiles ne vous rapporte rien de plus que la satisfaction du 100%. Il y a 60 niveaux et comptez sur 3h pour terminer le jeu à 100%. Petite mention au tutoriel qui explique de manière claire et nette le fonctionnement du jeu. Oubliez la langue française, elle est inexistante sur ce jeu, vous n’aurez le choix qu’entre anglais, russe ou polonais.

Un robot qui n’a que peu d’ambiance

Parlons d’abord de la bande-son : elle fait le strict minimum pour coller à l’ambiance futuriste mais n’est absolument pas marquante. Quant à la partie graphique du jeu, des bandes sont présentes sur l’écran pour donner un style que l’on pourrait retrouver sur une TV cathodique. En mode docké, ça passe mais ça peut vite faire mal aux yeux en mode portable. Au niveau de la direction artistique, elle est aussi sommaire mais toutes les informations sont visibles en un coup d’œil et nous ne sommes jamais surpris par un piège ou un ennemi en traître. Le jeu propose 6 environnements mais en dehors d’un changement de couleurs, rien ne permet de réellement les différencier. Au moins, le jeu ne rame pas, et encore heureux vu la pauvreté visuelle du titre. Quant à l’histoire, bah désolé pour les fans de VN, mais aucun scénario.