Koei Tecmo lance des promotions de mai sur l’eShop de la Nintendo Switch !

Koei Tecmo lance les promotions de fin d’année via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera (uniquement pour la Nintendo Switch). L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous.

– Monster Rancher 1 & 2 DX – €22.49 (prix de base: €29.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – €31.99 (prix de base: €39.99)

– Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Pack Bundle – €41.99 (prix de base: €69.99)

– Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – €38.99 (prix de base: €59.99)

– Fairy Tail – €46.19 (prix de base: €59.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – €41.99 (prix de base: €59.99)

– Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – €29.99 (prix de base: €59.99)

– Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – €27.99 (prix de base: €39.99)