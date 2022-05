Rumeur: des petits détails de l’intrigue de Zelda : Breath of the Wild 2 partagés par l’acteur italien

The Legend of Zelda : Breath of the Wild « 2 »

Alors que Nintendo a repoussé The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 à 2023, nous pourrions avoir de nouveaux détails sur l’intrigue du jeu à découvrir dès aujourd’hui. Ces informations proviennent de Pietro Ubaldi, l’acteur doubleur italien de Daruk.

Ubaldi déclare qu’il vient de terminer l’enregistrement de quelques dialogues pour le jeu. Une fois de plus, Ubaldi jouera le rôle de Daruk, ainsi que celui de son « ancêtre ». Cet ancêtre est apparemment une version plus sérieuse de Daruk. Cette nouvelle soulève évidemment la question de savoir quand Zelda : Breath of the Wild 2 aura lieu. Va-t-on incarner le même Link que dans Breath of the Wild, mais en voyageant dans le temps ? La version de Link aux cheveux longs que nous voyons dans la bande-annonce est-elle en fait Link d’il y a 10 000 ans? Pourrons-nous l’incarner ou ces séquences ne seront-elles que des flashbacks, comme lors du trailer d’annonce dévoilé lors de la présentation de la Nintendo Switch en janvier 2017?

