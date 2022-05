Factor 5 espère qu’Aspyr sortira l’épisode Wii inédit de Star Wars : Rogue Squadron sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours de cela, nous évoquions le fait qu’Aspyr n’était pas contre de nouveaux portages de jeux Star Wars, en particulier la licence Rogue Squadron, si les fans le demandaient. Cette fois-ci, c’est Julian Eggbrecht, le co-fondateur de Factor 5 qui s’y colle…

En effet, le monsieur a repris le tweet que nous évoquions dans notre précédente news pour en remettre une couche. Julian Eggbrecht espère que Aspyr portera les Star Wars : Rogues Squadron sur Nintendo Switch en incluant le titre inédit, Star Wars : Rogue Leaders : Rogue Squadron qui aurait du voir le jour sur Nintendo Wii il y a quelques années de cela maintenant.

En 2017, la licence avait refait parlait d’elle, puisque Factor 5 travaillait pour sortir cette compilation avant de faire faillite un an plus tard. Cette compilation devait proposer un nouveau moteur graphique permettant d’affichier du 60 images par secondes, mais aussi du nouveau contenu. La compilation devait également proposé un mode multijoueurs avec combats de sabres-laser utilisant les fonctionnalités de la Wiimotte et du Wii Motion Plus entre autre.

Lors de différents échanges, Julian Eggbrecht avait indiqué ce qui suit :

« Pour compléter cela, il devrait inclure Rogue Squadron N64 / PC remasterisé avec les modèles de vaisseaux très détaillés de la Wii, ainsi que des textures et des shaders mis à jour. La Force serait forte avec celui-là. »

Le premier Rogue Squadron est sorti en 1998 sur Nintendo 64 et PC, et fut suivi par deux opus sur Nintendo GameCube que sont Rogue Squadron II : Rogue Leader en 2001 et Rogue Squadron IIII : Rebel Strike en 2003.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette compilation finissent par voir le jour, cela pourrait ravir bon nombre de fans de Star Wars et de nostalgiques dont je fais parti.