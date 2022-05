Reggie ne pensait pas que le Game Boy Micro était une bonne idée

Malgré la sortie de la DS en 2004, Nintendo n’en avait pas fini avec la Game Boy Advance. La GBA a subi une autre refonte sous la forme du Game Boy Micro. Comme son nom l’indique, il s’agit de l’une des plus petites consoles portables de Nintendo.

Reggie Fils-Aime, ancien président de Nintendo of America et vice-président exécutif des ventes et du marketing à l’époque, estime que le Game Boy Micro était une erreur. Dans son nouveau livre, il qualifie l’appareil de « non-démarreur », mentionnant comment les stocks de GBA étaient écoulés aux États-Unis, que les boutons étaient difficiles à utiliser et que l’écran était trop petit. En fin de compte, Nintendo of America a été « obligé de lancer la console ».

Reggie terminera cette section de son livre en déclarant que lorsque le Game Boy Micro a été lancé en 2005, ses ventes étaient « médiocres ». Le système s’est vendu à moins d’un million d’exemplaires le premier mois et à moins de deux millions d’unités après quatre mois à la fin de 2005.