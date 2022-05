Les futures sorties de NIS America se présentent

Une fois n’est pas coutume NIS America nous présente ses futures sorties jusqu’en Automne. Au menu de la compilation et de l’inédit.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 2

Disponible le 13 mai. Voix en anglais et japonais. Texte en anglais.

Cette compilation contient deux jeux : Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound et ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman.

Devinez qui est de retour avec un tout nouveau pack ! Eh oui, NIS Classics revient en force et vous propose deux classiques du jeu de console remaniés et prêts pour l’action. Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound met en scène des complots diaboliques avec du tout nouveau contenu ! Aidez Lord Zetta à envahir et reprendre possession du Netherworld, et lorsque votre soif de conquête au nom du mal sera rassasiée, ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman possède des personnages personnalisés pour mettre de bonnes raclées à l’ennemi ! Plongez-vous dans le système de personnalisation élaboré pour créer un guerrier unique et traverser en combattant des cartes générées de façon aléatoire, créant de ce fait votre propre histoire !

Yurukill: The Calumniation Games

Disponible le 8 juillet. Voix en japonais. Texte en Anglais, Français, Allemand, Japonais, Chinois et Coréen.

Homura Kawamoto, l’auteur reconnu pour son œuvre Gambling School (Kakegurui), revient avec une histoire aux multiples facettes et pleine de rebondissements avec Yurukill. Accusé d’avoir provoqué un incendie criminel ayant causé la mort de 21 personnes, le protagoniste, Sengoku Shunju, est forcé de prouver son innocence et de combattre pour sa liberté. En tant que l’un des six « Prisoners », il doit faire équipe avec l’une des cinq victimes, appelées les « Executioners », au sein d’un étrange parc d’attractions isolé : Yurukill Land. C’est ensemble que chacune des cinq équipes : « Mass Murderers », « Death Dealing Duo », « Crafty Killers », « Sly Stalkers » et « Peeping Toms », devront faire face et surmonter les prétendues « attractions » du parc afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Si les « Prisoners » arrivent à triompher de ces épreuves, ils seront pardonnés de leurs crimes, mais si les « Executioners » l’emportent, ils obtiendront la vengeance pour leurs proches.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 3

Disponible le 9 septembre. Voix en anglais et japonais. Texte en anglais.

Prinny Presents NIS Classics Volume 3 est de retour avec les jeux « La Pucelle : Ragnarok » et « Rhapsody: A musical Adventure », deux titres fondamentaux en un !

Découvrez l’univers de « La Pucelle : Ragnarok », qui arrive pour la première fois en occident ! Ce T-RPG qui ne manque pas d’action est agrémenté d’une tonne de contenus supplémentaires dont de nouveaux scénarios, des recrues inédites, une pléthore de personnages, des DLC additionnels ainsi que d’un casting de voix revisité, des musiques inédites et même d’une option de voyage rapide !

Retournez aux racines de NIS et découvrez l’un des titres ayant façonné la série acclamée des Disgaea avec « Rhapsody : A Musical Adventure ». Des graphismes améliorés et une mise à jour de l’optimisation de l’image ramènent ce titre classique dans l’air du temps ! Chaque exemplaire physique inclut également la bande-son originale et l’Artbook du jeu. Revivez une partie de l’histoire de NIS grâce à ce pack ravissant !

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Disponible le 30 septembre. Voix en japonaise. Texte en anglais.

Partez à la découverte de Crossbell dans ce passionnant chapitre de la célèbre série The Legend of Heroes ! Lieu d’une lutte territoriale entre l’Empire Erébonien et la République de Calvard, Crossbell est devenue une cité-état prospère et l’un des principaux centres économiques du continent. Après trois années passées loin de sa ville natale, Lloyd Bannings fait son retour afin de suivre les traces de son défunt frère et de rejoindre le département de police de Crossbell. À son arrivée, il découvre qu’il a été affecté à la Section de Soutien Spécial, une nouvelle division qui s’occupe de tâches diverses et demandes mineures. Il rencontre ses nouveaux coéquipiers, parmi lesquels se trouvent Elie MacDowell, la petite-fille du maire de la ville, Randy Orlando, un ancien soldat coureur de jupons, et Tio Plato, un jeune génie de la technologie. Bien que leur service soit la risée des médias et méprisé par le reste du département de police, Lloyd et son équipe continuent de se battre pour faire de Crossbell une ville meilleure. Malgré tout, ils se retrouvent confrontés à la corruption criminelle qui règne dans leur ville. Ils sont encore loin de réaliser à quel point les ombres qui recouvrent la ville de Crossbell sont profondes…