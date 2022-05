Cat Café Manager (Nintendo Switch) – Le test

Les bars à chats fleurissent désormais dans la majorité des grandes villes, allant même jusqu’à s’aventurer dans des cadres moins urbains afin de mêler avec élégance la mignonnerie féline à la halte gourmande. Vous aimez le café ? Vous aimez les chats ? Nous vous emmenons dans la valise afin de concevoir un établissement réunissant vos deux passions !

Mamie, très chère mamie, gérait en son temps un bar atypique (pour l’époque) : un bar à chats accueillant, susceptible de satisfaire bon nombre de villageois, tandis que les chats vagabondent autour des sandwichs et des salades. Malheureusement, tout cela est une vielle histoire… il ne reste plus grand chose de ce lieu accueillant, il revient dès lors au joueur la lourde tâche de tout reprendre depuis le début (y compris le gros œuvre !) afin de faire renaître de ses cendres le concept de Mamie.

Mon bar à Chats, à Moi

Les premières minutes sur le soft, outre le menu d’accueil tout mignon, sont consacrées à de petites personnalisations. Le joueur est, en effet, invité à choisir un petit personnage, à le personnaliser (très brièvement), mais aussi à sélectionner le nom de son futur café. Vient ensuite le moment de sortir les gros bras : tout est à faire! Y compris la mise en place des murs du café. Cette mise en place manque sensiblement d’explications (malgré un tutoriel bien présent) et certains joueurs pourraient bien se retrouver pantois devant leur écran « et donc, que dois-je faire maintenant». Un petit passage dans le menu devrait les conduire rapidement dans les ficelles de la construction… quand il faut y aller… faut y aller!

La construction est fort simple : quelques murs, un sol, un papier peint… une entrée et quelques fenêtres délabrées, le café est prêt à accueillir ses premiers clients! Pour commencer, un simple évier fera l’affaire et nous sommes bien à notre aise pour délivrer quelques verres d’eaux aux valeureux voyageurs faisant halte dans notre havre de paix (assez miteux pour le moment… mais pour un verre d’eau, le client se montre peu capricieux !).

Un client satisfait est un client heureux. Un client heureux est un client généreux! Chacun fait dès lors avec ses moyens… en effet, l’économie même du jeu repose sur différentes monnaies, tel que du nectar, du tissu, du poisson ou encore quelques pierres précieuses et autres matériaux. Chacune de ces ressources seront indispensables afin d’acheter des objets en particulier. Par exemple, les clients pêcheurs vous régleront la note en poissons, des poissons qui seront nécessaires à l’achat de jouets pour les chats… tandis que les briquettes délivrées par les punks seront indispensables pour agrandir votre café. En résumé: servez avec brio l’ensemble de vos clients et votre besace sera ainsi pleine de toutes sortes de ressources!

24h dans un bar à chats

Le joueur contrôle le petit personnage qu’il s’est forgé au commencement de la partie. Les déplacements se font naturellement, et rapidement, armé d’un petit plateau de serveur dans une main. Les multiples manipulations sont facilitées: un seul bouton d’action pour réaliser l’ensemble des tâches possibles.

Lorsqu’un client arrive au sein du café, parfaitement identifiable grâce à sa tenue singulière, il s’assoit rapidement sur une chaise disponible, accoudé à une table. Une requête apparaît alors rapidement au dessus de sa tête: sa commande. Il suffit au joueur de se rapprocher de ce dernier, d’appuyer sur le bouton d’action (Y), ainsi la commande est prise. Une petite bulle apparaît rapidement sur l’appareil à utiliser pour y répondre (comme la machine à café), il suffit à nouveau de s’en approcher et d’appuyer sur Y. Enfin, le service au client s’effectue de la même façon.

Aucune recette n’est ainsi véritablement à concevoir, il suffit de se déplacer d’un spot à un autre.

Il en est de même pour les chats, qui ne nécessitent au final que très peu de soin. Le joueur est simplement invité à remplir sa gamelle, à nettoyer quelques pipis, et à faire quelques gratouilles de temps en temps. Les clients, eux, prendront régulièrement les chats sur leurs genoux… des chats heureux donneront des clients heureux!

Le client est roi!

Un service réussi permet de récolter un grand nombre de petits cœurs, appelés Délices. Ces points seront l’ancrage de multiples améliorations du café, par l’intermédiaire d’arborescences multiples dont le joueur est invité à sélectionner les options qu’il juge prioritaires. Ainsi, certains pourront se concentrer sur le bonheur des chats, tandis que d’autres préféreront axer leur partie sur la décoration du café.

Ces choix, s’ils ne sont pas d’une importance capitale puisque bientôt vous pourrez tout compléter, permettront néanmoins d’orienter la partie vers un type de clients en particulier. En effet, les visiteurs sont sensibles à la décoration du café, mais aussi à sa bonne tenue, et aux meubles disponibles… ainsi, madame la sorcière sera contente de trouver une décoration magique, tandis que l’homme d’affaires appréciera s’asseoir sur des fauteuils confortables. Les ressources et points accumulés seront donc fonctions des choix effectués par le joueur et il faudra sans cesse jongler avec les besoins de tous pour ne pas se retrouver sans le sou. Pas de panique tout de même, le joueur s’en sort toujours dans ce cat cafe…!

Un bon gestionnaire de ressources

Tandis que l’effervescence règne au sein du café, le joueur sera régulièrement confronté à un ingrédient en rupture pour la confection de telle ou telle recette. Afin de satisfaire la clientèle, une visite en urgence dans l’épicerie du coin sera nécessaire. Cette dernière, accessible rapidement et facilement, délivre tout le nécessaire au bon fonctionnement du café. La ville dispose à la fois d’une épicerie (où il est possible d’acheter tous les ingrédients et toutes les recettes), d’un marchand de meubles (est t-il bien nécessaire de fournir plus de détails…), d’une animalerie (pour les accessoires dédiés aux minous), mais aussi d’un panneau d’affichage (utile pour recruter du personnel, mais aussi pour faire adopter des chats du café, nous y reviendrons) ainsi qu’un autel (lieu de toutes les arborescences et de quelques discussions avec une entité mystique…).

Les humains et les félins

Malgré une certaine affluence de clients, il n’est pas rare qu’un bon chef d’entreprise se sente un peu seul… il n’en sera rien ici! En effet, chats et amis seront égayer votre quotidien, quitte à vous passer de nombreux coups de téléphone pour vous rappeler qu’ils existent (les humains, pas les chats !).

La petite bourgade de Bourg en chat, siège de votre café, fourmille de chats errants. Ces derniers pourront rapidement rejoindre votre café, à la simple condition d’être appâtés devant votre battisse. Un peu de pâté plus ou moins bon marché, quelques papouilles, et le tour est joué. Attention tout de même à ne pas dépasser le nombre limite de félins chez vous… il est alors préférable de faire adopter les minous. Une adoption réussie est une adoption qui prend en considération les besoins du chat et les besoins des humains. Ainsi, un petit chat quelque peu magique devrait mettre en joie le cœur de cette sorcière en quête d’un nouveau compagnon. Bien entendu, des adoptants satisfaits sont des adoptants généreux…

Soulignons tout de même avoir été quelque peu étonnés par la gestion des chats au sein du café. Celle ci reste malheureusement très superficielle, avec des indispensables visiblement dispensables comme les litières (!). Par ailleurs, nous aurions apprécié jouer avec les chats et en apprendre un peu plus sur eux, puisqu’ils font partie intégrante du soft…

Les humains ne sont pas en reste et le joueur fera la rencontre de nombreux amis, tous d’une catégorie distincte afin de pouvoir améliorer toutes ses ressources. Ces camarades pourront se montrer bavards et échangeront avec le joueur quelques réflexions sur leurs choix de vie, jusqu’à lui demander conseil. Plus le niveau d’amitié sera élevé, plus ces derniers se montreront généreux, jusqu’à faire quelques jolis cadeaux afin de décorer le café. Comme souligné précédemment, une cabine téléphonique permettra de recevoir rapidement l’ami de votre choix et ainsi de renforcer plus rapidement encore l’amitié avec vos chouchous.

Les aléas du bar à chats

Si la prise en main du soft est particulièrement rapide et intuitive, quelques petits bugs surviennent malgré tout au fil de la progression. Certains textes manquent en effet de lisibilité, avec une superposition des lettres. Le temps de chargement au lancement du jeu est notable aussi…

Néanmoins, l’inconvénient le plus probant de ce Cat cafe manager, repose incontestablement sur la redondance des tâches et une rejouabilité finalement faible. Un joueur assidu devrait ainsi rapidement faire le tour du jeu et débloquer tous les objectifs. Aussi, le manque de challenge, agréable pour certains, agaçant pour d’autres, est à souligner.

Enfin, les chats n’ont finalement qu’un intérêt très limité malgré quelques bonnes idées. Les mécanismes d’apprivoisement, et d’entretien, manquent de profondeur et le fun disparaît au gré des adoptions.

Des défauts notables qui n’enveniment pas nécessairement le plaisir de jeu, mais qui risquent à la longue de peser sur la partie… jusqu’à la délaisser après avoir fait le tour de toutes les caractéristiques possibles du café.

Cat cafe manager est disponible sur l’éshop de la Nintendo Switch pour vingt euros environ.