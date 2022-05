Emportez la chasse aux Bugsnax partout avec vous ! BUGSNAX arrive sur SWITCH le 19 Août 2022

Saint-Ouen, France – 12 Mai 2022 : FanGamer, iam8bit, le développeur Young Horses et Just For Games sont ravi de d’annoncer que le jeu de capture des créatures mi-insectes, mi-encas Bugsnax revient en version physique sur Nintendo Switch. Les aventuriers en herbe pourront partir explorer l’île aux Zenkas sur la console hybride dès le 19 août 2022.

Dans cet univers haut en couleur, attrapez les Bugsnax, des créatures mettant l’eau à la bouche, pour sauver les habitants de l’île aux Zenkas !