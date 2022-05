C’est confirmé ! The Lapins Crétins : Party of Legends arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch

The Lapins Crétins : Party of Legends

Dans ses derniers résultats financiers, Ubisoft avait annoncé discrétos un jeu appelé Lapins Crétins : Party of Legends. Il a seulement été confirmé que le titre sera lancé entre avril et juin 2022. Très vite, on a compris que c’était Rabbids Adventure Party qui a été dévoilé sur Nintendo Switch en 2019, mais uniquement pour le marché chinois. C’est désormais confirmé par l’eShop: The Lapins Crétins : Party of Legends arrivera le 30 juin sur Nintendo Switch pour 39,99 € sur l’eShop comme en version physique.



trailer de la version chinoise