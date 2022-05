Kirby 64: The Crystal Shards la semaine prochaine dans le pack additionnel du Nintendo Switch Online

On savait que le jeu était prévu, on a désormais une date fournie par Nintendo Of America !

Kirby 64: The Crystal Shards viendra tout dévorer dès vendredi prochain (le 20/05/2022).

En attendant de pouvoir y rejouer, nous vous remettons la bande-annonce du jeu qui accompagne son annonce sur le Nintendo Switch Online + pack additionnel :

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vous donne accès à tous les avantages de l’abonnement Nintendo Switch Online standard et y ajoute l’accès à des catalogues grandissants de classiques Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, ainsi qu’aux contenus téléchargeables payants d’une sélection de jeux Nintendo Switch.

Source