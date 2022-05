Le premier DLC (payant) de Nickelodeon All Star se dévoile sur Nintendo Switch

L’annonce était pour aujourd’hui et nous avons eu la réponse au « Back to the lab again« …

Point de Jimmy Neutron, mais une Jenny Robot ! La famille Neutron sera tout de même de la partie via son (vilain) Papa Hugh Neutron et enfin on retrouvera un personnage plutôt ancien de l’écurie Nickelodeon, à savoir Rocko, de la série Rocko’s Modern Life (qui remonte quand même à 1996 pour la dernière diffusion !)

Petite particularité néanmoins, ces personnages en DLC seront désormais payants !

Ainsi ils vous en coûtera 4,99$ (sans doute 4,99 euros) pour un personnage, ou alors 11,99$ (le même prix en euros sur l’eShop Européen), pour tout le « Season Pass« , soit les trois personnages.

Ici, on avoue qu’on aurait bien aimé une annonce pour les voix officielles des personnages dans le jeu ! Pour le reste, on vous laisse vous faire une idée en images…

Vous pouvez découvrir Jenny « XJ-9 » Wakeman en action juste là:

et pour l’annonce des autres personnages à venir, c’est par ici !

