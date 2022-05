Square Enix dit qu’il recommande Balan Wonderworld « en toute confiance »

À la fin du mois d’avril, nous avons appris que Yuji Naka avait intenté un procès à Square Enix au sujet de Balan Wonderworld.

Naka a été écarté du projet et a affirmé que Square Enix avait sorti un jeu qu’il savait calqué au sol, bogué et carrément inachevé. Ce sujet de discussion a été abordé lors d’une séance de questions-réponses avec les investisseurs de Square Enix, et leur réponse a été plutôt déroutante. Tout d’abord, Square Enix a confirmé qu’il était en procès avec Yuji Naka au sujet de Balan Wonderworld, mais a refusé de commenter davantage cet aspect de l’histoire. Mais qu’en est-il de Balan Wonderworld lui-même ? Square Enix a déclaré que « c’est un jeu que nous recommandons avec confiance ».

Les joueurs n’ont certainement pas la même confiance, car le jeu a fait l’objet d’une large couverture médiatique depuis la sortie de la démo. Il y a certainement un bon jeu là-dedans, mais Balan Wonderworld a besoin de beaucoup plus de temps dans le four avant d’être prêt à être consommé. Square Enix n’a manifestement pas l’intention de remanier le titre, et vous êtes donc coincés avec ce que Naka prétend être un titre inachevé.